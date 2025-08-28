Επικοινωνία Ρούτε με Κάλας και φον ντερ Λάιεν μετά τη ρωσική επίθεση σε κτίριο της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Κίεβο

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε επικοινώνησε με την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλας και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά τη ρωσική επίθεση σε κτίριο της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Κίεβο.

Ο Ρούτε μιλώντας σε συνάντηση των κομμάτων της γερμανικής κυβέρνησης στην νότια πόλη Βίρτσμπουργκ, προσέθεσε ότι δεν μπορεί να μιλήσει για τις τελευταίες φήμες περί ρωσικής κατασκοπείας στην Ευρώπη.

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από τη μαζική επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον του Κιέβου στη διάρκεια της νύχτας. Μεταξύ των νεκρών όπως ανακοινώθηκε είναι και 4 παιδιά.