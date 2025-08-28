Οργή στην Ευρώπη για το πολύνεκρο ρωσικό χτύπημα στο Κίεβο – 18 νεκροί, ζημιές και στα γραφεία της Ε.Ε.

Την οργή της για το νέο ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο, με ομοβροντία πυραύλων και drones, που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 18 άνθρωποι, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό αξιωματούχων της δημοτικής αρχής, εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

Ανάμεσα στα 18 θύματα, που σκοτώθηκαν από τη μαζική επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύκτας, ήταν και τέσσερα παιδιά, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να κατηγορεί η Μόσχα ότι προτιμά να συνεχίσει «να σκοτώνει» από το να διαπραγματευτεί μια ειρηνευτική συμφωνία.

Η επικεφαλής της Κομισιόν καταδίκασε σφοδρά την «πιο φονική επίθεση με drones και πυραύλους στην ουκρανική πρωτεύουσα από τον Ιούλιο». Παρουσίασε παράλληλα φωτογραφίες από τις καταστροφές που υπέστησαν από την επίθεση τα γραφεία της αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στην ουκρανική πρωτεύουσα, επισημαίνοντας πως είχε συνομιλία με τον αναπληρωτή πρέσβη της Ένωσης, ο οποίος την ενημέρωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματίες από τα μέλη του προσωπικού.

I’m outraged by the missile and drone attack on Kyiv, killing men, women and children. And damaging our EU diplomatic mission. My thoughts go to our brave staff. Russia’s strikes on Kyiv will only strengthen Europe’s unity and Ukraine’s defiance ↓ https://t.co/VzuBWIPxzH — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 28, 2025

«Το Κρεμλίνο δεν θα σταματήσει μπροστά σε τίποτα»

«Η χθεσινοβραδινή επίθεση χτύπησε πολύ κοντά στη διπλωματική αποστολή, την αντιπροσωπεία της Ένωσής μας. Δύο πύραυλοι έπεσαν σε απόσταση 50 μέτρων από την αντιπροσωπεία, μέσα σε 20 δευτερόλεπτα. Κι αυτό είναι μια ακόμη σκοτεινή υπενθύμιση του τι διακυβεύεται. Δείχνει ότι το Κρεμλίνο δεν θα σταματήσει μπροστά σε τίποτα για να τρομοκρατήσει την Ουκρανία, σκοτώνοντας αδιάκριτα αμάχους -άνδρες, γυναίκες και παιδιά – και ακόμη και στοχοποιώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση» ανέφερε, τονίζοντας πως για τον λόγο αυτό η Ε.Ε. διατηρεί τη «μέγιστη πίεση στη Ρωσία».

Έρχονται «σκληρές κυρώσεις»

«Αυτό σημαίνει σκλήρυνση του καθεστώτος κυρώσεων. Σύντομα θα παρουσιάσουμε το 19ο πακέτο σκληρών κυρώσεων. Παράλληλα, προχωρούμε την εργασία για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, ώστε να συμβάλουν στην άμυνα και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Και φυσικά, διασφαλίζουμε ισχυρή και αταλάντευτη υποστήριξη προς την Ουκρανία – τον γείτονά μας, τον εταίρο μας, τον φίλο μας και μελλοντικό μας μέλος», δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν.

Επικοινωνία με Τραμπ και Ζελένσκι – «Ο Πούτιν να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Γνωστοποίησε ακόμη ότι είχε επικοινωνία τόσο με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, όσο και με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Ο Πούτιν πρέπει να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πρέπει να διασφαλίσουμε μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη για την Ουκρανία με ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας» σημείωσε σε ανάρτησή της.

Just spoke with President @ZelenskyyUa, then @POTUS Donald Trump, following the massive strike on Kyiv which also hit our EU offices. Putin must come to the negotiating table. We must secure a just and lasting peace for Ukraine with firm and credible security guarantees that… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 28, 2025

Η ίδια ανακοίνωσε ότι από αύριο θα ξεκινήσει ένα ταξίδι «στα επτά κράτη-μέλη που ενισχύουν και προστατεύουν τα εξωτερικά μας σύνορα με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Θέλω να εκφράσω την πλήρη αλληλεγγύη της Ε.Ε. προς αυτά και να μοιραστώ την πρόοδο που σημειώνουμε στην οικοδόμηση μιας ισχυρής ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, ιδιαίτερα μέσω του κοινού αμυντικού εργαλείου μας, SAFE».

Tomorrow, I’ll travel to the 7 Member States that strengthen and protect our external borders with Russia and Belarus. I want to express the EU’s full solidarity with them. And share the progress we’re making in building a strong European defence industry, esp. through SAFE. pic.twitter.com/jNpvCm1yzf — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 28, 2025

Φωτογραφίες από τις καταστροφές που υπέστησαν τα γραφεία της Ε.Ε. στο Κίεβο, ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ, και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, εκφράζοντας την καταδίκη του για «τη στοχευμένη επίθεση» που, όπως τονίζει, «προκαλεί φρίκη άλλη μια νύχτα φονικών ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων στην Ουκρανία». Ο ίδιος διαμήνυσε πως η «Ε.Ε. δεν θα εκφοβιστεί». «Η ρωσική επιθετικότητα ενισχύει μόνο την αποφασιστικότητά μας να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας και του λαού της» πρόσθεσε.

Horrified by yet another night of deadly Russian missile attacks on Ukraine. My thoughts are with the Ukrainian victims and also with the staff of @EUDelegationUA, whose building was damaged in this deliberate Russian strike. The EU will not be intimidated. Russia’s aggression… pic.twitter.com/SZNeN31IOo — António Costa (@eucopresident) August 28, 2025

Η Κάγια Κάλας κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή στις Βρυξέλλες μετά τα νυχτερινά πλήγματα που προκάλεσαν ζημιές στα γραφεία της στο Κίεβο, όπως ανακοίνωσε στην πλατφόρμα X η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ε.Ε. για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλας. «Καμία διπλωματική αποστολή δεν πρέπει να στοχοθετείται» δήλωσε η Κάγια Κάλας.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε επικοινώνησε με την Κάγια Κάλας και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τη ρωσική επίθεση.

Ζημιές και στο κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου – Το Λονδίνο κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη για εξηγήσεις

Αλλά και ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας γνωστοποίησε σήμερα ότι κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά τα πολύνεκρα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο, που προκάλεσαν ζημιές και στα γραφεία του Βρετανικού Συμβουλίου στην ουκρανική πρωτεύουσα. «Οι βομβαρδισμοί του (Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν χθες το βράδυ σκότωσαν αμάχους, κατέστρεψαν σπίτια και προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια, συμπεριλαμβανομένου του Βρετανικού Συμβουλίου και της αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στο Κίεβο», ανέφερε ο επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας, Ντέιβιντ Λάμι με ανάρτησή του στο X. «Καλέσαμε τον Ρώσο πρεσβευτή. Οι σκοτωμοί και οι καταστροφές πρέπει να σταματήσουν», πρόσθεσε.

Putin’s strikes last night killed civilians, destroyed homes and damaged buildings, including the British Council and EU Delegation in Kyiv. We have summoned the Russian Ambassador. The killing and destruction must stop. — David Lammy (@DavidLammy) August 28, 2025

Κρεμλίνο: Εξακολουθούμε να θέλουμε διαπραγμάτευση – Στοχεύουμε στρατιωτικές υποδομές

Εν μέσω των σφοδρών ευρωπαϊκών αντιδράσεων το Κρεμλίνο υποστήριξε πάντως πως η Ρωσία εξακολουθεί «να ενδιαφέρεται» για τη συνέχιση της διαπραγματευτικής διαδικασίας για ειρήνη. Ερωτηθείς αν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στη δεδηλωμένη βούληση της Μόσχας να υπάρξει πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες και την επίθεση αυτή, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απάντησε σε δημοσιογράφους ότι και οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις η μια στην άλλη, αλλά πρόσθεσε ότι η Ρωσία εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για την επίτευξη των στόχων της μέσω της διπλωματίας. Υποστήριξε ακόμη πως οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να στοχοθετούν τον ουκρανικό στρατό και υποδομές που συνδέονται με τον στρατό.