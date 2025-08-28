NYT: Κατασκοπεία από ρωσικά drones στην καρδιά της Γερμανίας

Ρωσικά κατασκοπευτικά drones πετούν πάνω από διαδρομές που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ και σύμμαχοί τους για να μεταφέρουν στρατιωτικά εφόδια μέσω της ανατολικής Γερμανίας, συλλέγοντας πληροφορίες που αξιοποιούνται σε επιχειρήσεις σαμποτάζ του Κρεμλίνου και βοηθούν τα ρωσικά στρατεύματά στην Ουκρανία, υποστηρίζει δημοσίευμα των New York Times, επικαλούμενο Αμερικανούς και άλλους Δυτικούς αξιωματούχους.

Το Κρεμλίνο διέψευσε το δημοσίευμα, με τον εκπρόσωπο της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ να δηλώνει στους δημοσιογράφους ότι το Κρεμλίνο «δεν είχε τον χρόνο να διαβάσει το δημοσίευμα ενδελεχώς».

«Όμως είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς κάτι τέτοιο, αφού η Γερμανία θα το είχε καταλάβει και δύσκολα θα σιωπούσε. Άρα, βέβαια, όλο αυτό μοιάζει σαν άλλη μια ψευδή είδηση εφημερίδας».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πιστεύεται ότι τα ρωσικά drones συλλέγουν πληροφορίες για το ποιες εταιρείες κατασκευάζουν όπλα, πώς μεταφέρονται τα εφόδια και πότε φτάνουν στην Ουκρανία. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να βοηθούν τις ρωσικές δυνάμεις στο πεδίο της μάχης ή να στηρίξουν επιχειρήσεις σαμποτάζ στην Ευρώπη.

Όπως μεταδίδουν οι ΝΥΤ, οι ρωσικές πτήσεις, επικεντρώνονται στο ανατολικό γερμανικό κρατίδιο της Θουριγγίας, ενώ ανάλογο δημοσίευμα φιλοξενεί και η γερμανική WirtschaftsWoche.

Η WirtschaftsWoche σημειώνει ότι η Γερμανία ενισχύει τα αντιαεροπορικά συστήματα «αντι-drone» στις στρατιωτικές της βάσεις.

Ιρανικής κατασκευής

Η γερμανική εφημερίδα ανέφερε επίσης ότι μερικά από τα drones κατασκευάζονται στο Ιράν, ενώ Γερμανοί αξιωματούχοι πληροφοριών πιστεύουν ότι ορισμένες από τις πτήσεις ίσως ξεκινούν από πλοία στη Βαλτική Θάλασσα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν τις πτήσεις αλλά δήλωσαν ότι δεν ήταν σε θέση να εντοπίσουν την προέλευσή τους. Πιστεύουν ότι τα drones χειρίζονται Ρώσοι ή άτομα που εργάζονται για τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Λευκός Οίκος και Πεντάγωνο δεν απάντησαν επίσης σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.