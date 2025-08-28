Το Λονδίνο κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη για εξηγήσεις μετά το ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο – Ζημιές και στο κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας γνωστοποίησε σήμερα ότι κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά τα πολύνεκρα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας, που προκάλεσαν ζημιές σε πολλά κτίρια, συμπεριλαμβανομένου του Βρετανικού Συμβουλίου στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Putin’s strikes last night killed civilians, destroyed homes and damaged buildings, including the British Council and EU Delegation in Kyiv. We have summoned the Russian Ambassador. The killing and destruction must stop. — David Lammy (@DavidLammy) August 28, 2025

«Οι βομβαρδισμοί του (Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν χθες το βράδυ σκότωσαν αμάχους, κατέστρεψαν σπίτια και προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια, συμπεριλαμβανομένου του Βρετανικού Συμβουλίου και της αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στο Κίεβο», ανέφερε ο επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας, Ντέιβιντ Λάμι με ανάρτησή του στο X. «Καλέσαμε τον Ρώσο πρεσβευτή. Οι σκοτωμοί και οι καταστροφές πρέπει να σταματήσουν», πρόσθεσε.