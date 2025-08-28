Logo Image

Το Λονδίνο κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη για εξηγήσεις μετά το ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο – Ζημιές και στο κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου

(REUTERS/Alina Smutko)

«Οι σκοτωμοί και οι καταστροφές πρέπει να σταματήσουν» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας γνωστοποίησε σήμερα ότι κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά τα πολύνεκρα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας, που προκάλεσαν ζημιές σε πολλά κτίρια, συμπεριλαμβανομένου του Βρετανικού Συμβουλίου στην ουκρανική πρωτεύουσα.

«Οι βομβαρδισμοί του (Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν χθες το βράδυ σκότωσαν αμάχους, κατέστρεψαν σπίτια και προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια, συμπεριλαμβανομένου του Βρετανικού Συμβουλίου και της αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στο Κίεβο», ανέφερε ο επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας, Ντέιβιντ Λάμι με ανάρτησή του στο X. «Καλέσαμε τον Ρώσο πρεσβευτή. Οι σκοτωμοί και οι καταστροφές πρέπει να σταματήσουν», πρόσθεσε.

