Σκληρό κατηγορώ κατά Κένενετι από τον ομογενή επιστήμονα Δημήτρη Δασκαλάκη: «Ο παππούς μου πολέμησε τον φασισμό στην Ελλάδα, παραιτούμαι για να είναι περήφανος»

Με σκληρό «κατηγορώ» κατά του υπουργού υγείας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ συνόδευσε την παραίτησή του ο ελληνικής καταγωγής, υψηλόβαθμος αξιωματούχος του CDC, Δημήτρης Δασκαλάκης, με αφορμή την απομάκρυνση της διευθύντριας του οργανισμού, Σούζαν Μονάρεζ.

Ο Δημήτρης Δασκαλάκης, διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ανοσοποίησης και Αναπνευστικών Νοσημάτων κοινοποίησε την Τετάρτη μια ανάρτηση σχετικά με τους λόγους για τους οποίους παραιτείται, στην οποία μεταξύ άλλων κατηγορεί τον υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, ότι αγνοεί τους ειδικούς.

Ο Δασκαλάκης καταλογίζει στον Κένεντι ότι οι πρόσφατες αλλαγές πολιτικής θέτουν σε κίνδυνο ζωές και ότι υπάρχει «σκόπιμη διάβρωση της εμπιστοσύνης στα εμβόλια».

Ο Δασκαλάκης διευκρινίζει ότι δεν παραιτείται λόγω της επίθεσης με πυροβολισμούς που προηγήθηκε αυτόν τον μήνα στα κεντρικά γραφεία του CDC στην Ατλάντα, αλλά λέει τα εξής: Ο παππούς μου, από τον οποίο πήρα το όνομά μου, αντιστάθηκε στις φασιστικές δυνάμεις στην Ελλάδα και έχασε τη ζωή του κάνοντας αυτό. Παραιτούμαι για να κάνω αυτόν και την κληρονομιά του περήφανους. Παραιτούμαι λόγω της δειλίας ενός ηγέτη που δεν μπορεί να παραδεχτεί ότι τα δικά του λόγια και τα λόγια των «minion» του, επί δεκαετίες δημιούργησαν ένα περιβάλλον όπου μπορεί να συμβεί βία σαν κι αυτή.

Ο Δασκαλάκης λέει ακόμα ότι «δεν μπορεί να υπηρετήσει ένα περιβάλλον που αντιμετωπίζει το CDC ως εργαλείο για τη δημιουργία πολιτικών που δεν αντικατοπτρίζουν την επιστημονική πραγματικότητα και έχουν σχεδιαστεί για να βλάπτουν και όχι να βελτιώνουν την υγεία του κοινού».

My resignation letter from CDC. Dear Dr. Houry, I am writing to formally resign from my position as Director of the National Center for Immunization and Respiratory Diseases at the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), effective August 28, 2025, close of business.… — DrDemetre (@dr_demetre) August 27, 2025

Σε μια προφανή αναφορά στη χθεσινή άρση της άδειας έκτακτης χρήσης των εμβολίων κατά του κορωνοϊού από την ηγεσία του αμερικανικού υπουργείου Υγείας, ο Δασκαλάκης αναφέρει ακόμα ότι «η έλλειψη επικοινωνίας με το Υπ. Υγείας και την λοιπή πολιτική ηγεσία του CDC, η οποία κορυφώνεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ανακοινώνουν σημαντικές αλλαγές πολιτικής χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, καταδεικνύει μια περιφρόνηση των συνηθισμένων καναλιών επικοινωνίας και της κοινής λογικής».

Και στην ανάρτησή του προσθέτει:

«Δεν είμαι σίγουρος ποιον ακούει ο Υπουργός, αλλά σίγουρα δεν ακούει εμάς. Μη πιστοποιημένοι και αλληλοσυγκρουόμενοι εξωτερικοί οργανισμοί φαίνεται να είναι οι πηγές που χρησιμοποιεί το Υπ. Υγείας αντί για το πρότυπο επιστήμης του CDC και άλλες αξιόπιστες πηγές».

Ο Δασκαλάκης δηλώνει ακόμα ότι «η πρόσφατη αλλαγή στο πρόγραμμα ανοσοποίησης ενηλίκων και παιδιών απειλεί τις ζωές των νεότερων Αμερικανών και των εγκύων» και προσθέτει ότι «δεν έχει βιώσει ποτέ τέτοια ριζική έλλειψη διαφάνειας, ούτε έχει δει τέτοια χειραγώγηση δεδομένων για την επίτευξη πολιτικών στόχων και όχι του καλού του αμερικανικού λαού».

Εκφράζει επίσης ανησυχίες σχετικά με τις αλλαγές που έχουν επέλθει στην ομάδα εργασίας για το εμβόλιο COVID, οι οποίες, όπως λέει, τοποθέτησαν «άτομα με αμφίβολες προθέσεις και ακόμη πιο αμφίβολη επιστημονική εγκυρότητα σε θέση επικεφαλής της χάραξης πολιτικής του εμβολιασμού».