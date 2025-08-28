Ηλεκτρονικά τσιγάρα με…αναισθητικό στη Σιγκαπούρη: 20 χρόνια κάθειρξη και 15 χτυπήματα με ράβδο η ποινή

Οι αρχές της Σιγκαπούρης ανακοίνωσαν δραστική σκλήρυνση των ποινών για τη χρήση και διακίνηση ηλεκτρονικών τσιγάρων, καθώς αυξάνονται τα περιστατικά με συσκευές που περιέχουν ναρκωτικές ουσίες.

Από την 1η Σεπτεμβρίου, όσοι εντοπίζονται να ατμίζουν – ακόμη και με «κανονικά» vapes – θα αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 500 δολάρια Σιγκαπούρης (390 δολάρια ΗΠΑ) και υποχρεωτική συμμετοχή σε προγράμματα απεξάρτησης.

Για τις συσκευές που περιέχουν το αναισθητικό ετομιδάτη, γνωστές ως «Kpods», οι ποινές θα είναι ακόμη πιο βαριές: έως 20 χρόνια κάθειρξη και 15 χτυπήματα με ράβδο.

Η απειλή των «Kpods»

Η Σιγκαπούρη απαγόρευσε το άτμισμα το 2018, ωστόσο η πρακτική παρέμεινε και τους τελευταίους μήνες παρατηρείται ραγδαία αύξηση στη χρήση συσκευών με ετομιδάτη, που προκαλεί παραισθησιογόνα αποτελέσματα παρόμοια με την κεταμίνη. Έλεγχος 100 κατασχεμένων vapes τον Ιούλιο έδειξε ότι το ένα τρίτο περιείχε την ουσία.

Βίντεο με εφήβους και νεαρούς που συμπεριφέρονται αλλοπρόσαλλα αφού κάνουν χρήση έχουν γίνει viral, ενισχύοντας την ανησυχία της κοινής γνώμης σε μια χώρα με από τους πιο αυστηρούς αντιναρκωτικούς νόμους παγκοσμίως.

Σκληρές ποινές για ξένους και τουρίστες

Η κυβέρνηση διευκρίνισε ότι οι ποινές ισχύουν για όλους – συμπεριλαμβανομένων ξένων εργαζομένων και τουριστών. Όσοι πιαστούν κινδυνεύουν όχι μόνο με φυλάκιση και μαστίγωμα, αλλά και με ανάκληση αδειών παραμονής ή εργασίας, απέλαση και απαγόρευση επανεισόδου. Στο αεροδρόμιο Τσάνγκι θα τοποθετηθούν πινακίδες και ειδικοί κάδοι για την απόρριψη συσκευών, ώστε οι επισκέπτες να αποφύγουν κυρώσεις.

Το νέο πλαίσιο συνοδεύεται από εκτεταμένη καμπάνια δημόσιας υγείας. Διαφημίσεις σε λεωφορεία, τρένα και δημόσιους χώρους καλούν τους πολίτες να σταματήσουν το άτμισμα, ενώ σε σχολεία εφαρμόζονται προγράμματα πρόληψης. Παράλληλα, κινητές ομάδες πραγματοποιούν αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε σταθμούς, πάρκα και λεωφορεία, ενώ έχουν ενταθεί οι έλεγχοι στα σύνορα με Μαλαισία και Ινδονησία, κύριες πηγές παράνομης προμήθειας.

Η Σιγκαπούρη ακολουθεί το παράδειγμα άλλων χωρών που σκληραίνουν τη στάση τους απέναντι στο άτμισμα: το Ηνωμένο Βασίλειο απαγόρευσε πρόσφατα τα disposable vapes, ενώ η Αυστραλία έχει προχωρήσει από το 2023 σε σειρά απαγορεύσεων.

naftemporiki.gr με πληροφορίες από BBC