Η φον ντερ Λάιεν καταδικάζει τα πλήγματα στο Κίεβο: «Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει αμέσως τις αδιάκριτες επιθέσεις της»

Η φον ντερ Λάιεν καταδικάζει τα πλήγματα στο Κίεβο: «Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει αμέσως τις αδιάκριτες επιθέσεις της»

REUTERS/Yves Herman

Το μήνυμα της προέδρου της Κομισιόν προς τη Μόσχα

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδίκασε μέσω Χ την πολύνεκρη ρωσική επίθεση κατά του Κιέβου, καθώς και το πλήγμα που δέχθηκε η αντιπροσωπεία της ΕΕ στην ουκρανική πρωτεύουσα.

«Άλλη μια νύχτα αδιάκοπων βομβαρδισμών της Ρωσίας έπληξε πολιτικές υποδομές και σκότωσε αθώους. Έπληξε επίσης την αντιπροσωπεία μας στην ΕΕ στο Κίεβο. Το προσωπικό της αντιπροσωπείας μας είναι ασφαλές. Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει αμέσως τις αδιάκριτες επιθέσεις της σε πολιτικές υποδομές και να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», τονίζει στο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν.

