O Ερντογάν πουλάει ισχύ: Με drones και stealth τα ανοίγματα σε Αίγυπτο και Λιβύη

Η Τουρκία μετατρέπει την αμυντική της βιομηχανία σε αιχμή του δόρατος της εξωτερικής της πολιτικής. Όπως αναφέρουν διεθνή μέσα, η Αίγυπτος βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν ενταχθεί στο στρατηγικό σχέδιο της Άγκυρας για το μαχητικό αεροσκάφος stealth KAAN, το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα της τουρκικής αεροναυπηγικής.

Παράλληλα, η τουρκική εταιρεία HAVELSAN και ο αιγυπτιακός οργανισμός AOI υπέγραψαν συμφωνία για την κοινή παραγωγή drones τύπου Torgah στο Κάιρο. «Το πρόγραμμα αυτό αντικατοπτρίζει το κοινό μας όραμα και τη δύναμη του στρατηγικού διαλόγου», σχολίασε ο Τούρκος πρέσβης στην Αίγυπτο Σαλίχ Μουτλού Σεν. Από την αιγυπτιακή πλευρά, ο στρατηγός Μοχτάρ Άμπντελ Λατίφ τόνισε ότι «η συνεργασία δεν ενισχύει μόνο τις ένοπλες δυνάμεις μας αλλά ανοίγει και νέες εξαγωγικές ευκαιρίες στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή».

Αιγυπτιακές πηγές σημειώνουν ότι, με την αποδυνάμωση των ιρανικών σχεδίων και την κυριαρχία των ισραηλινών προγραμμάτων, η αξιοποίηση της τουρκικής τεχνογνωσίας σε drones και stealth αεροσκάφη θεωρείται κρίσιμη.

Ανοίγματα

Η συνεργασία αυτή έχει και πολιτική διάσταση. Κάιρο και Άγκυρα επιχειρούν να κλείσουν το κεφάλαιο των προηγούμενων αντιπαραθέσεων και να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο συλλογικής περιφερειακής ασφάλειας, στο οποίο θα μπορούσαν να ενταχθούν και άλλα αραβικά κράτη.

Την ίδια στιγμή, η Τουρκία ανοίγει δίαυλο και με τον ισχυρό άνδρα της Ανατολικής Λιβύης, στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ. Ο επικεφαλής της ΜΙΤ Ιμπραήμ Καλίν συναντήθηκε στη Βεγγάζη τόσο με τον Χαφτάρ όσο και με τον γιο του, Σαντάμ, σε συζητήσεις που επικεντρώθηκαν στην ασφάλεια και στη συνεργασία πληροφοριών.

Η επίσκεψη της τουρκικής κορβέτας TCG Kınalıada στη Βεγγάζη, με κοινές ασκήσεις με τοπικές δυνάμεις υπό το σύνθημα «Μία Λιβύη, ένας Στρατός», σηματοδοτεί την αλλαγή τακτικής της Άγκυρας: από την αποκλειστική στήριξη της κυβέρνησης της Τρίπολης σε μια πολιτική που επιδιώκει σχέσεις με όλα τα κέντρα εξουσίας.

Το αντάλλαγμα; Η Βεγγάζη εμφανίζεται έτοιμη να ψηφίσει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Αναλυτές εκτιμούν ότι αν το κοινοβούλιο του Χάφταρ εγκρίνει το μνημόνιο θαλάσσιων ζωνών του 2019 με την Τουρκία, θα ενισχυθεί η νομική θέση της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο, απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο.

Για την Τουρκία, αυτό σημαίνει «νομιμοποίηση» ενός αμφιλεγόμενου συμφώνου που μέχρι σήμερα είχε εγχώρια αμφισβήτηση στη Λιβύη.

Διπλωματία των όπλων

Σε κάθε περίπτωση η Τουρκία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρουσιάζει την αμυντική βιομηχανία ως όχημα για διπλωματικά ανοίγματα. Από τα drones Bayraktar που εξάγονται σε πάνω από 30 χώρες, μέχρι το πρόγραμμα KAAN και τις νέες συνεργασίες με κράτη όπως η Αίγυπτος και η Λιβύη, η Άγκυρα επιχειρεί να μετατρέψει την τεχνογνωσία της σε εργαλείο περιφερειακής επιρροής.

Η «εξαγωγή ισχύος» δεν περιορίζεται στην παροχή οπλισμού, αλλά συνδυάζεται με πολιτικές και οικονομικές συμφωνίες, επεκτείνοντας τη σφαίρα επιρροής της Τουρκίας από τη Βόρεια Αφρική έως τον Κόλπο.

Με τη διπλωματία των όπλων προσεγγίζει άλλωστε και τους Ευρωπαίους. Πήρε το «ναι» για τα Eurofighter από Γερμανία, Βρετανία και βλέπει και τις Βρυξέλλες να της ανοίγουν την πόρτα του SAFE.