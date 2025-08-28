Κάγια Κάλας: Η επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο χλευάζει τις ειρηνευτικές προσπάθειες

«Ενώ ο κόσμος αναζητά ένα μονοπάτι προς την ειρήνη, η Ρωσία απαντά με πυραύλους», σημειώνει η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, μετά την πολύνεκρη νυχτερινή επίθεση στο Κίεβο.

«Η νυχτερινή επίθεση στο Κίεβο δείχνει μια σκόπιμη επιλογή να κλιμακώσει και να χλευάσει τις ειρηνευτικές προσπάθειες. Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει τις δολοφονίες και να διαπραγματευτεί», τονίζει η Κάγια Κάλας σε ανάρτησή της.

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από τη μαζική επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον του Κιέβου στη διάρκεια της νύκτας.

While the world seeks a path to peace, Russia responds with missiles. The overnight attack on Kyiv shows a deliberate choice to escalate and mock the peace efforts. Russia must stop the killing and negotiate. — Kaja Kallas (@kajakallas) August 28, 2025

«Μία ακόμη μαζική επίθεση εναντίον των πόλεών μας. Ακόμη περισσότεροι φόνοι», έγραψε στο Telegram ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγορώντας τη Ρωσία ότι «επιλέγει τους βαλλιστικούς (πυραύλους) από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων». «Επιλέγει να συνεχίσει τους φόνους αντί να τερματίσει τον πόλεμο», πρόσθεσε.