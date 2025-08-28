Κίεβο: 10 νεκροί και 38 τραυματίες από το ρωσικό σφυροκόπημα – Ισοπεδώθηκε πολυκατοικία, μεγάλες ζημιές σε κτίρια (φωτογραφίες)

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από τη μαζική επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον του Κιέβου στη διάρκεια της νύκτας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών της Ουκρανίας.

«Μία ακόμη μαζική επίθεση εναντίον των πόλεών μας. Ακόμη περισσότεροι φόνοι», έγραψε στο Telegram ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι., κατηγορώντας τη Ρωσία ότι «επιλέγει τους βαλλιστικούς (πυραύλους) από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων». «Επιλέγει να συνεχίσει τους φόνους αντί να τερματίσει τον πόλεμο», πρόσθεσε.

Right now in Kyiv, first responders are clearing the rubble of an ordinary residential building after a Russian strike. Another massive attack against our cities and communities. Killings again. Tragically, at least 8 people have already been confirmed dead. One of them is a… pic.twitter.com/aukkujC9ji — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2025

O Ουκρανός πρόεδρος επεσήμανε ότι το Κίεβο αναμένει «την αντίδραση» όλου του κόσμου, κυρίως την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία. Κάλεσε συγκεκριμένα την Κίνα, σύμμαχο της Μόσχας, και την Ουγγαρία, χώρα μέλος της Ε.Ε. που διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Ρωσία, να υιοθετήσουν ξεκάθαρη στάση.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, από τη ρωσική επίθεση τραυματίστηκαν 38 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 30 νοσηλεύονται.

Μαζική επίθεση με 598 drones και 31 πυραύλους

Δημοσιογράφοι του AFP άκουσαν πολλές, ισχυρές εκρήξεις, ενώ είδαν έναν πύραυλο να καταρρίπτεται και συντρίμμια να πέφτουν στο έδαφος. Κάτοικοι έσπευσαν στα καταφύγια, ανάμεσά τους κάποιοι με υπνόσακους σε σταθμούς του μετρό. Στην ουκρανική πρωτεύουσα και στο μεγαλύτερο μέρος της ουκρανικής επικράτειας κηρύχτηκε συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή περί τις 04:00 (ώρα Ελλάδας).

Η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου επεσήμανε ότι από τη μαζική επίθεση επλήγησαν στόχοι σε περισσότερες από 20 τοποθεσίες της πρωτεύουσας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, από τη ρωσική μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας επλήγησαν 13 περιοχές, ενώ συντρίμμια έπεσαν σε 26.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 598 drones και 31 πυραύλους στη διάρκεια της νυκτερινής της επίθεσης. Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν τα 563 drones και 26 πυραύλους.

Πολλά κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές, ανάμεσά τους μία πενταώροφη πολυκατοικία που κατέρρευσε παγιδεύοντας ενοίκους στα συντρίμμια, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Ένας παιδικός σταθμός υπέστη ζημιές, ενώ δεκάδες οχήματα καταστράφηκαν και επλήγη ένα εμπορικό κέντρο στην κεντρική συνοικία του Κιέβου.

«Ορίστε όλα όσα πρέπει κανείς να γνωρίζει για το κράτος τρομοκράτη, για τον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν και την ‘επιθυμία’ τους για ειρήνη», σχολίασε ο Αντρίι Γιερμάκ προσωπάρχης του Ζελένσκι στο Telegram.

Όπως εξήγησαν οι αρχές του Κιέβου, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, με τις ομάδες της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων να σβήνουν φωτιές και να αναζητούν επιζώντες και θύματα στα ερείπια κατεστραμμένων κτιρίων.