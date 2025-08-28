Logo Image

Μινεάπολη: Το μανιφέστο μίσους, τα «κρυπτικά» μηνύματα και το παρελθόν του δράστη – «Πού είναι ο Θεός σας;» γραμμένο πάνω στα όπλα

Κόσμος

Μινεάπολη: Το μανιφέστο μίσους, τα «κρυπτικά» μηνύματα και το παρελθόν του δράστη – «Πού είναι ο Θεός σας;» γραμμένο πάνω στα όπλα

REUTERS/Ben Brewer

Το προφίλ του 23χρονου που σκόρπισε τον θάνατο και αυτοκτόνησε

Αντικαθολικά, αντισημιτικά και ρατσιστικά μηνύματα ξεπηδούν μέσα από τα κείμενα και τα βίντεο που άφησε πίσω του ο 23χρονος δράστης του μακελειού στη Μινεάπολη.

«Πού είναι ο Θεός σας;», «Για τα παιδιά» και «Σκοτώστε τον Τραμπ» ήταν μόνο μερικά από τα συνθήματα που είχε χαράξει στους γεμιστήρες του, την ώρα που άνοιγε πυρ εναντίον μαθητών και πιστών σε καθολική εκκλησία, σκοτώνοντας δύο παιδιά και τραυματίζοντας ακόμη 17 άτομα.

Το προφίλ του δράστη και τα «κρυπτικά» γραπτά

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε ως Ρόμπιν Γουέστμαν, πρώην μαθητής του Καθολικού Σχολείου του Ευαγγελισμού (Annunciation Church and School).

Λίγες ώρες πριν την επίθεση είχε ανεβάσει δύο βίντεο στο YouTube, τα οποία κατέβηκαν μετά από εντολή του FBI.

Σε αυτά εμφανιζόταν ένα χειρόγραφο ημερολόγιο, σχεδιάγραμμα του εσωτερικού της εκκλησίας, καθώς και ένα οπλοστάσιο με τρία νόμιμα αγορασμένα όπλα – ένα τουφέκι, μία καραμπίνα και ένα πιστόλι.

Σχέδιο του Ρόμπιν Γουέστμαν που παρουσιάζεται σε βίντεο /YouTube/via REUTERS

Τα όπλα ήταν σημαδεμένα με πολιτικά και μισαλλόδοξα συνθήματα, στα αγγλικά και στα ρωσικά. Στα γραπτά του, που δημοσιεύθηκαν σε βίντεο με χρονισμό ώστε να ανέβουν την ώρα της επίθεσης, εντοπίστηκαν αναφορές σε άλλους μακελάρηδες, όπως η Νατάλι Ράπνοου, που σκότωσε τρεις μαθητές σε καθολικό σχολείο στο Ουισκόνσιν το 2024, και ο Άντερς Μπρέιβικ στη Νορβηγία.

Ένα «μανιφέστο» μίσους

Σύμφωνα με ανάλυση της Anti-Defamation League, τα γραπτά του Γουέστμαν περιείχαν όχι μόνο αντικαθολικά αλλά και αντισημιτικά μηνύματα, μαζί με ρατσιστικές αναφορές κατά Εβραίων, Αφροαμερικανών, μουσουλμάνων, Λατίνων.

«Πρόκειται για ένα μίγμα ιδεολογιών, πολιτικής και προσωπικών εμμονών που δεν μπαίνει εύκολα σε κουτάκι», σχολίασε η Ρέιτσελ Κάρολ-Ρίβας του Southern Poverty Law Center.

Η επίθεση μέσα στην εκκλησία

Το μακελειό σημειώθηκε στις 8:30 το πρωί της Τετάρτης, την ώρα που οι μαθητές συμμετείχαν σε θεία λειτουργία για την πρώτη εβδομάδα του σχολείου.

Ο δράστης άρχισε να πυροβολεί από τα παράθυρα της εκκλησίας προς τα στασίδια όπου κάθονταν τα παιδιά και οι οικογένειές τους.

Δύο ανήλικοι, 8 και 10 ετών, σκοτώθηκαν επί τόπου. Άλλα 14 παιδιά τραυματίστηκαν – δύο εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση – ενώ τρεις ηλικιωμένοι ενορίτες χτυπήθηκαν από σφαίρες.

«Τα παιδιά προσεύχονταν, οι δάσκαλοι ξεκινούσαν μια νέα σχολική χρονιά, οι οικογένειες εμπιστεύονταν τα παιδιά τους στην Εκκλησία. Και όλα καταστράφηκαν σε δευτερόλεπτα», δήλωσε ο επίσκοπος Σεντ Κλάουντ, Πάτρικ Νίρι.

Έρευνα για εγχώρια τρομοκρατία

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, τόνισε ότι η επίθεση ερευνάται ως «πράξη εγχώριας τρομοκρατίας και έγκλημα μίσους κατά Καθολικών». Οι Αρχές εξετάζουν ενδελεχώς τα βίντεο, το ημερολόγιο και τα διαδικτυακά ίχνη του δράστη, αναζητώντας απαντήσεις.

Όμως, όπως παραδέχονται οι ειδικοί, ακόμη και τα πολυσέλιδα γραπτά σπάνια προσφέρουν ένα καθαρό κίνητρο που θα μπορούσε να αποτρέψει μελλοντικά μακελειά.

Θρήνος και οργή

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νοεμ, αποκάλυψε ότι στους γεμιστήρες του βρέθηκαν χαραγμένα τα λόγια «Για τα παιδιά», «Πού είναι ο Θεός σας;» και «Σκοτώστε τον Ντόναλντ Τραμπ».

«Αυτή η βία είναι αδιανόητη. Οι προσευχές μας είναι με τις οικογένειες, τα παιδιά, τους πιστούς παντού», υπογράμμισε.

Η τοπική κοινωνία θρηνεί για τα δύο αθώα θύματα και τις δεκάδες οικογένειες που στιγματίστηκαν από τον τρόμο μέσα στον ίδιο τον χώρο της λατρείας.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube