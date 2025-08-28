Μινεάπολη: Το μανιφέστο μίσους, τα «κρυπτικά» μηνύματα και το παρελθόν του δράστη – «Πού είναι ο Θεός σας;» γραμμένο πάνω στα όπλα

Αντικαθολικά, αντισημιτικά και ρατσιστικά μηνύματα ξεπηδούν μέσα από τα κείμενα και τα βίντεο που άφησε πίσω του ο 23χρονος δράστης του μακελειού στη Μινεάπολη.

«Πού είναι ο Θεός σας;», «Για τα παιδιά» και «Σκοτώστε τον Τραμπ» ήταν μόνο μερικά από τα συνθήματα που είχε χαράξει στους γεμιστήρες του, την ώρα που άνοιγε πυρ εναντίον μαθητών και πιστών σε καθολική εκκλησία, σκοτώνοντας δύο παιδιά και τραυματίζοντας ακόμη 17 άτομα.

This is Christian persecution. This is Christian HATE. This what the Minneapolis Catholic Church shooter posted to YouTube. A gun with “Where is your God?” written on it. A target with Jesus Christ’s face on it. The same gun that was used to kill children attending a church… pic.twitter.com/5X5E4ehBG1 — The Nazarene Fund (@thenazarenefund) August 27, 2025

Το προφίλ του δράστη και τα «κρυπτικά» γραπτά

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε ως Ρόμπιν Γουέστμαν, πρώην μαθητής του Καθολικού Σχολείου του Ευαγγελισμού (Annunciation Church and School).

Λίγες ώρες πριν την επίθεση είχε ανεβάσει δύο βίντεο στο YouTube, τα οποία κατέβηκαν μετά από εντολή του FBI.

Σε αυτά εμφανιζόταν ένα χειρόγραφο ημερολόγιο, σχεδιάγραμμα του εσωτερικού της εκκλησίας, καθώς και ένα οπλοστάσιο με τρία νόμιμα αγορασμένα όπλα – ένα τουφέκι, μία καραμπίνα και ένα πιστόλι.

Τα όπλα ήταν σημαδεμένα με πολιτικά και μισαλλόδοξα συνθήματα, στα αγγλικά και στα ρωσικά. Στα γραπτά του, που δημοσιεύθηκαν σε βίντεο με χρονισμό ώστε να ανέβουν την ώρα της επίθεσης, εντοπίστηκαν αναφορές σε άλλους μακελάρηδες, όπως η Νατάλι Ράπνοου, που σκότωσε τρεις μαθητές σε καθολικό σχολείο στο Ουισκόνσιν το 2024, και ο Άντερς Μπρέιβικ στη Νορβηγία.

This is an 11 minute video posted by the school shooter today in Minneapolis. It was posted 2 hours ago on a YouTube channel named Robin W. In it he shows a manifesto and an arsenal of guns with writing on them while laughing maniacally. Robin M. Westman had “Israel must fall”… pic.twitter.com/47cDcvvBAh — Tommy B. (@realtommybibi) August 27, 2025

Ένα «μανιφέστο» μίσους

Σύμφωνα με ανάλυση της Anti-Defamation League, τα γραπτά του Γουέστμαν περιείχαν όχι μόνο αντικαθολικά αλλά και αντισημιτικά μηνύματα, μαζί με ρατσιστικές αναφορές κατά Εβραίων, Αφροαμερικανών, μουσουλμάνων, Λατίνων.

«Πρόκειται για ένα μίγμα ιδεολογιών, πολιτικής και προσωπικών εμμονών που δεν μπαίνει εύκολα σε κουτάκι», σχολίασε η Ρέιτσελ Κάρολ-Ρίβας του Southern Poverty Law Center.

Η επίθεση μέσα στην εκκλησία

Το μακελειό σημειώθηκε στις 8:30 το πρωί της Τετάρτης, την ώρα που οι μαθητές συμμετείχαν σε θεία λειτουργία για την πρώτη εβδομάδα του σχολείου.

Ο δράστης άρχισε να πυροβολεί από τα παράθυρα της εκκλησίας προς τα στασίδια όπου κάθονταν τα παιδιά και οι οικογένειές τους.

Δύο ανήλικοι, 8 και 10 ετών, σκοτώθηκαν επί τόπου. Άλλα 14 παιδιά τραυματίστηκαν – δύο εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση – ενώ τρεις ηλικιωμένοι ενορίτες χτυπήθηκαν από σφαίρες.

«Τα παιδιά προσεύχονταν, οι δάσκαλοι ξεκινούσαν μια νέα σχολική χρονιά, οι οικογένειες εμπιστεύονταν τα παιδιά τους στην Εκκλησία. Και όλα καταστράφηκαν σε δευτερόλεπτα», δήλωσε ο επίσκοπος Σεντ Κλάουντ, Πάτρικ Νίρι.

Robin Westman, the suspected shooter in today’s mass shooting at the Annunciation Catholic Church and School in Minneapolis, Minnesota, appears to have had a YouTube Channel named “Robin W” which has since been deleted, that contained several video consisting of guns, a manifesto… pic.twitter.com/B3JJUOIGJp — OSINTdefender (@sentdefender) August 27, 2025

Έρευνα για εγχώρια τρομοκρατία

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, τόνισε ότι η επίθεση ερευνάται ως «πράξη εγχώριας τρομοκρατίας και έγκλημα μίσους κατά Καθολικών». Οι Αρχές εξετάζουν ενδελεχώς τα βίντεο, το ημερολόγιο και τα διαδικτυακά ίχνη του δράστη, αναζητώντας απαντήσεις.

Όμως, όπως παραδέχονται οι ειδικοί, ακόμη και τα πολυσέλιδα γραπτά σπάνια προσφέρουν ένα καθαρό κίνητρο που θα μπορούσε να αποτρέψει μελλοντικά μακελειά.

Θρήνος και οργή

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νοεμ, αποκάλυψε ότι στους γεμιστήρες του βρέθηκαν χαραγμένα τα λόγια «Για τα παιδιά», «Πού είναι ο Θεός σας;» και «Σκοτώστε τον Ντόναλντ Τραμπ».

«Αυτή η βία είναι αδιανόητη. Οι προσευχές μας είναι με τις οικογένειες, τα παιδιά, τους πιστούς παντού», υπογράμμισε.

Η τοπική κοινωνία θρηνεί για τα δύο αθώα θύματα και τις δεκάδες οικογένειες που στιγματίστηκαν από τον τρόμο μέσα στον ίδιο τον χώρο της λατρείας.