Αιματοχυσία δίχως τέλος στη Γάζα – Η παρέμβαση Τραμπ και η παρουσία του Μπλερ

Το Ισραήλ συνέχισε και ενέτεινε χθες Τετάρτη τις επιχειρήσεις γύρω από την πόλη της Γάζας, αψηφώντας τη διεθνή πίεση να σταματήσει την επίθεση, ενώ αντέκρουσε ξανά την κήρυξη λιμού από τον ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για έκθεση «εντελώς κατασκευασμένη».

Σύμφωνα με την πολιτική προστασία στη Γάζα, τουλάχιστον 38 άνθρωποι σκοτώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε βομβαρδισμούς και πυρά του ισραηλινού στρατού σε όλο τον θύλακο.

Το Ισραήλ, που ελέγχει πλέον περίπου το 75% της Λωρίδας, ανακοίνωσε ότι μονάδες του επιχειρούν στην περιφέρεια της πόλης της Γάζας για να «καταστρέψουν τρομοκρατικές υποδομές».

Ο στρατός τόνισε ότι η απομάκρυνση των κατοίκων από το αστικό κέντρο είναι «αναπόφευκτη». Χιλιάδες άμαχοι εγκαταλείπουν την πόλη, ενώ ένα εκατομμύριο άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στην ευρύτερη περιοχή.

«Δεν υπάρχει λιμός στη Γάζα»

Την Παρασκευή 22 Αυγούστου, ο ΟΗΕ κήρυξε επίσημα λιμό στη Γάζα, βασιζόμενος σε έκθεση του IPC (Integrated Food Security Phase Classification).

Το Ισραήλ απέρριψε τις διαπιστώσεις, κάνοντας λόγο για «κατασκευασμένη έκθεση» και απαιτώντας την άμεση ανάκλησή της.

Ανθρωπιστικές οργανώσεις, ωστόσο, καταγγέλλουν σοβαρές ελλείψεις. «Όταν δεν υπάρχουν αρκετά τρόφιμα, τα παιδιά υφίστανται ακραίο οξύ υποσιτισμό, κατόπιν πεθαίνουν. Αργά και οδυνηρά», προειδοποίησε στο Συμβούλιο Ασφαλείας η επικεφαλής της Save the Children, Ίνγκερ Άσινγκ.

Η παρέμβαση Τραμπ και η παρουσία Μπλερ

Έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προήδρευσε σε σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για την «επόμενη μέρα» στη Γάζα. Ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ την χαρακτήρισε «ευρεία σύσκεψη», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με το BBC και τον ιστότοπο Axios, στη συνάντηση συμμετείχε και ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ, ο οποίος είχε διατελέσει διεθνής απεσταλμένος στην Εγγύς Ανατολή από το 2007 έως το 2015.

Εσωτερική και διεθνής πίεση στον Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση να σταματήσει τον πόλεμο. Την Τρίτη, δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί διαδήλωσαν ζητώντας συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς απείλησε ότι η πόλη της Γάζας «θα καταστραφεί ολοσχερώς» αν η Χαμάς δεν παραδώσει τα όπλα και δεν απελευθερώσει όλους τους ομήρους.

Ο απολογισμός του πολέμου

Η έφοδος της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 στοίχισε τη ζωή σε 1.219 ανθρώπους, κυρίως αμάχους, ενώ 251 απήχθησαν. Από αυτούς, 49 παραμένουν στη Γάζα, αν και 27 έχουν κηρυχθεί νεκροί.

Από την πλευρά της Γάζας, οι επιχειρήσεις του Ισραήλ έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 62.895 Παλαιστινίων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, αριθμό που ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστο.

Πηγές: ΑΠΕ – ΜΠΕ, BBC, Reuters, AFP