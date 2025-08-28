Στο στόχαστρο του Ισραήλ η Συρία: Χερσαία επιχείρηση κοντά στη Δαμασκό μετά τους βομβαρδισμούς

Χερσαίες δυνάμεις του ισραηλινού στρατού πραγματοποίησαν το βράδυ της Τετάρτης επιχείρηση σε περιοχή κοντά στη Δαμασκό.

Η πρωτεύουσα της Συρίας είχε ήδη πληγεί από αεροπορικούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης και ανεξάρτητες πηγές.

Διπλά χτυπήματα στην Κέσουα

Την Τρίτη, η ισραηλινή αεροπορία έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση στην Κέσουα, προάστιο της συριακής πρωτεύουσας, σκοτώνοντας έξι Σύρους στρατιωτικούς, σύμφωνα με τη Δαμασκό.

Η βάση, πρώην εγκατάσταση του συριακού στρατού, βομβαρδίστηκε εκ νέου το βράδυ της Τετάρτης.

Μετά τον δεύτερο γύρο επιθέσεων, ισραηλινές δυνάμεις καταδρομέων αερομεταφέρθηκαν στην περιοχή για επιχείρηση «αγνώστων ακόμη λεπτομερειών», όπως μετέδωσε το πρακτορείο SANA, σημειώνοντας ότι συνεχίστηκαν πτήσεις αναγνώρισης και υποστήριξης.

«Πρώτη χερσαία επιχείρηση» στην πρωτεύουσα

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τόνισε ότι πρόκειται για την πρώτη ισραηλινή χερσαία επιχείρηση στην περιοχή της Δαμασκού μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024 από ισλαμιστική συμμαχία ανταρτών.

Σύμφωνα με την οργάνωση, στη βάση υπήρχε εξοπλισμός που χρησιμοποιούσε η Χεζμπολά, σύμμαχος του Άσαντ με την υποστήριξη του Ιράν.

Δύο πηγές του Reuters ανέφεραν ότι μετά την επιχείρηση οι ισραηλινοί καταδρομείς αποσύρθηκαν.

Η αντίδραση της Δαμασκού

Η de facto συριακή κυβέρνηση καταδίκασε τις ισραηλινές επιδρομές, κάνοντας λόγο για «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας κατήγγειλε πως τα πλήγματα «στοίχισαν τη ζωή σε έξι στρατιώτες» και σημείωσε ότι drones και αεροσκάφη συμμετείχαν στις επιθέσεις.

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε επίσης πως εντοπίστηκαν στην περιοχή εξοπλισμοί «παρακολούθησης και καταγραφής ήχων».

Διάλογος εν μέσω συγκρούσεων

Παρά την ένταση, Ισραήλ και Συρία, που παραμένουν τεχνικά σε εμπόλεμη κατάσταση εδώ και δεκαετίες, συμμετέχουν το τελευταίο διάστημα σε συνομιλίες με την αιγίδα των ΗΠΑ.

Το Ισραήλ έχει εντατικοποιήσει τις επιχειρήσεις του στη Συρία μετά την πτώση του Άσαντ, πραγματοποιώντας εκατοντάδες βομβαρδισμούς εναντίον θέσεων που, σύμφωνα με το Τελ Αβίβ, σχετίζονται με ιρανική παρουσία και τη Χεζμπολά.

Πηγές: ΑΠΕ – ΜΠΕ, Reuters