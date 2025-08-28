Logo Image

Παρέλαση ισχύος στο Πεκίνο με 26 ηγέτες – Στην Κίνα Πούτιν, Πεζεσκιάν και Κιμ Γιονγκ Ουν

Κόσμος

Ο Σι Τζινπίνγκ θα υποδεχθεί τους ομολόγους του της Ρωσίας, του Ιράν και της Βόρειας Κορέας

Η Κίνα τιμά την 80ή επέτειο από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου με μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στην πλατεία Τιενανμέν

Η κινεζική διπλωματία ανακοίνωσε ότι 26 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα παραβρεθούν την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση που οργανώνεται στο Πεκίνο, με αφορμή την 80ή επέτειο από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ρωσία, Ιράν, Βόρεια Κορέα

Μεταξύ των ηγετών που θα βρεθούν στην κινεζική πρωτεύουσα συγκαταλέγονται ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

Για τον τελευταίο, η παρουσία στην παρέλαση θα σημάνει την πρώτη επίσκεψή του στην Κίνα από τον Ιανουάριο του 2019.

Η παρέλαση στην καρδιά του Πεκίνου

Η παρέλαση θα πραγματοποιηθεί κατά μήκος της λεωφόρου που περνά μπροστά από την πλατεία Τιενανμέν, με το Πεκίνο να επιδιώκει μια σαφή επίδειξη ισχύος προς τη διεθνή κοινότητα.

Η εκδήλωση θα συμπέσει με την επέτειο της επίσημης συνθηκολόγησης της Ιαπωνίας, το 1945.

Μετά την τελετή θα ακολουθήσει Σύνοδος του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ), στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου είκοσι ξένοι ηγέτες.

Ο ανώτερος αξιωματούχος του κινεζικού ΥΠΕΞ, Χονγκ Λέι, έκανε την επίσημη ανακοίνωση στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Πεκίνο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επετείου για τη σύγχρονη κινεζική διπλωματία.

