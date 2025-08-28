Σφοδρές ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο – 3 νεκροί, ανάμεσά τους και ένα παιδί (βίντεο)

Κύμα ρωσικών πληγμάτων, κυρίως με βαλλιστικούς πυραύλους, έπληξε τη νύχτα την ουκρανική πρωτεύουσα.

Ο τραγικός απολογισμός είναι 3 νεκροί – ανάμεσά τους ένα παιδί – και 9 τραυματίες, σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση της περιφέρειας Κιέβου.

Αρχικά ο απολογισμός έκανε λόγο για έναν νεκρό και πέντε τραυματίες, όμως οι αρχές αναθεώρησαν τον αριθμό των θυμάτων. Ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, χαρακτήρισε την επίθεση «τεράστια».

Πλήγματα σε 3 συνοικίες

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σε πολλές συνοικίες, ενώ ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είδε πύραυλο να καταρρίπτεται και συντρίμμια να πέφτουν στην πόλη, την ώρα που ακούγονταν και οι μηχανές drones καμικάζι. Σύμφωνα με τις αρχές, ζημιές καταγράφηκαν σε τρεις συνοικίες, ενώ ξέσπασαν πυρκαγιές σε βρεφονηπιακό σταθμό και σε πολυκατοικία.

Οι κάτοικοι κατέφυγαν σε καταφύγια, πολλοί εκ των οποίων με υπνόσακους στους σταθμούς του μετρό, καθώς κηρύχθηκε συναγερμός για αεροπορική επιδρομή σε όλη την ουκρανική επικράτεια λίγο μετά τις 04:00 (ώρα Ελλάδας).

⚔️Kiev is on fire after a massive combined attack The city is experiencing massive fires pic.twitter.com/lbbQjG5o7Q — Marconie_Z (@Mikee68788850) August 28, 2025

Μαζική επίθεση και στη Βινίτσια

Εκτός Κιέβου, οι ουκρανικοί σιδηρόδρομοι έκαναν λόγο για «μαζική» επίθεση που προκάλεσε διακοπές ηλεκτροδότησης στην περιφέρεια Βινίτσια, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην κίνηση των συρμών.

Ο πόλεμος, που άρχισε με τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, συνεχίζεται με σφοδρότητα, παρά την εντατική διπλωματική κινητικότητα.

Ο ρωσικός στρατός, που ελέγχει περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας, έχει επιταχύνει την προέλασή του το τελευταίο διάστημα, ενώ η Ουκρανία παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι οι μάχες επεκτείνονται πλέον και στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ