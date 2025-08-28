Logo Image

Σφοδρές ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο – 3 νεκροί, ανάμεσά τους και ένα παιδί (βίντεο)

Κόσμος

Σφοδρές ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο – 3 νεκροί, ανάμεσά τους και ένα παιδί (βίντεο)

REUTERS/Thomas Peter

Μεγάλες πυρκαγιές ξέσπασαν στο Κίεβο μετά τις επιθέσεις

Κύμα ρωσικών πληγμάτων, κυρίως με βαλλιστικούς πυραύλους, έπληξε τη νύχτα την ουκρανική πρωτεύουσα.

Ο τραγικός απολογισμός είναι 3 νεκροί – ανάμεσά τους ένα παιδί – και 9 τραυματίες, σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση της περιφέρειας Κιέβου.

Αρχικά ο απολογισμός έκανε λόγο για έναν νεκρό και πέντε τραυματίες, όμως οι αρχές αναθεώρησαν τον αριθμό των θυμάτων. Ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, χαρακτήρισε την επίθεση «τεράστια».

REUTERS/Thomas Peter

Πλήγματα σε 3 συνοικίες

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σε πολλές συνοικίες, ενώ ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είδε πύραυλο να καταρρίπτεται και συντρίμμια να πέφτουν στην πόλη, την ώρα που ακούγονταν και οι μηχανές drones καμικάζι. Σύμφωνα με τις αρχές, ζημιές καταγράφηκαν σε τρεις συνοικίες, ενώ ξέσπασαν πυρκαγιές σε βρεφονηπιακό σταθμό και σε πολυκατοικία.

Οι κάτοικοι κατέφυγαν σε καταφύγια, πολλοί εκ των οποίων με υπνόσακους στους σταθμούς του μετρό, καθώς κηρύχθηκε συναγερμός για αεροπορική επιδρομή σε όλη την ουκρανική επικράτεια λίγο μετά τις 04:00 (ώρα Ελλάδας).

Μαζική επίθεση και στη Βινίτσια

Εκτός Κιέβου, οι ουκρανικοί σιδηρόδρομοι έκαναν λόγο για «μαζική» επίθεση που προκάλεσε διακοπές ηλεκτροδότησης στην περιφέρεια Βινίτσια, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην κίνηση των συρμών.

Ο πόλεμος, που άρχισε με τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, συνεχίζεται με σφοδρότητα, παρά την εντατική διπλωματική κινητικότητα.

Ο ρωσικός στρατός, που ελέγχει περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας, έχει επιταχύνει την προέλασή του το τελευταίο διάστημα, ενώ η Ουκρανία παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι οι μάχες επεκτείνονται πλέον και στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube