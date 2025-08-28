Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ , εκτός των ΗΠΑ, συμφωνούν ότι ο λιμός στη Γάζα είναι «ανθρωπογενής κρίση»

Σε κοινή τους δήλωση δεκατέσσερα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, εκτός από τις ΗΠΑ, εξέφρασαν «βαθύ αποτροπιασμό» για τα στοιχεία της IPC που «επιβεβαιώνουν σαφώς» τον λιμό στη Γάζα.

Σημείωσαν ότι ο λιμός αναμένεται να επεκταθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο σε Ντέιρ αλ-Μπάλαχ και Χαν Γιούνις, με 1,5 εκατ. άτομα να βιώνουν επισιτιστική κρίση και 132.000 παιδιά να κινδυνεύουν από οξύ υποσιτισμό. Τουλάχιστον 41.000 παιδιά εκτιμάται ότι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο θανάτου μέχρι τον Ιούνιο 2026.

Χαρακτήρισαν την κρίση «ανθρωπογενή» και υπενθύμισαν ότι η χρήση της λιμοκτονίας ως όπλο πολέμου απαγορεύεται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Οι χώρες διατύπωσαν τρεις επείγουσες εκκλήσεις:

1. ‘Αμεση, μόνιμη και άνευ όρων εκεχειρία, απελευθέρωση όλων των ομήρων και αύξηση ανθρωπιστικής βοήθειας.

2. ‘Αρση όλων των περιορισμών από το Ισραήλ για τη διανομή βοήθειας και άνοιγμα όλων των χερσαίων οδών.

3. Ανάκληση της απόφασης του Ισραήλ να επεκτείνει τη στρατιωτική επιχείρηση για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας.

«Ο χρόνος είναι κρίσιμος· η ανθρωπιστική κρίση πρέπει να αντιμετωπιστεί χωρίς καθυστέρηση», τόνισαν.