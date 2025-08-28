Ο δράστης του μακελειού στη Μινεάπολη είχε αναρτήσει βίντεο με οπλισμό

Δύο βίντεο που πιθανώς να αναρτήθηκαν από τον Ρόμπιν Γουέστμαν, τον δράστη της φονικής επίθεσης στη Μινεάπολη, διάρκειας 10 και 20 λεπτών αντίστοιχα, φαίνεται να αναρτήθηκαν σε ένα κανάλι στο YouTube, μετέδωσε το BBC.

Σε αυτά, καταγράφεται ένας αριθμός από όπλα, σφαίρες και γεμιστήρες, μέσα σε ένα υπνοδωμάτιο. Επάνω σε ορισμένα από τα πυρομαχικά και τα όπλα είναι γραμμένα ρατσιστικά και αντισημιτικά μηνύματα, καθώς και ένα μήνυμα που καλεί στη δολοφονία του Προέδρου Τραμπ. Στα βίντεο εμφανίζονται επίσης τέσσερις σελίδες με χειρόγραφες σημειώσεις, που φαίνεται να αποτελούν γράμμα ή μήνυμα με τίτλο «προς την οικογένεια και τους φίλους μου». Σε αυτές γίνεται αναφορά στην κατάθλιψη και στην πρόθεση για «πραγματοποίηση μιας τελευταίας πράξης».

⚡️Disturbing 11 minute video posted by the Minneapolis school shooter who murdered at least 2 children. In it he shows a manifesto and a few weapons. pic.twitter.com/uIZbMVy2sk — War Monitor (@WarMonitors) August 27, 2025

Το CBS, απηύθυνε ερώτηση στον Λευκό Οίκο σχετικά με το μήνυμα. Ένας αξιωματούχος απάντησε ότι έχουν λάβει γνώση των σχετικών αναφορών, αλλά δεν έχουν κάποιο σχόλιο προς το παρόν. Τα βίντεο και ολόκληρο το κανάλι στο YouTube έχουν πλέον διαγραφεί.