Αργεντινή: Διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και μπουκάλια στον πρόεδρο Μιλέι

Στόχος διαδηλωτών έγινε σήμερα ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιερ Μιλέι. Οι διαμαρτυρόμενοι αποδοκιμάζοντάς τον για ένα φερόμενο σκάνδαλο διαφθοράς που αφορούσε την συνοδεία του άρχισαν να του πετούν επίσης πέτρες και μπουκάλια,

Ο Μιλέι, ο οποίος επέβαινε σε όχημα της προεδρίας στην περιφέρεια του Μπουένος Άιρες για να προωθήσει το κόμμα του ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Οκτωβρίου, απομακρύνθηκε από τις υπηρεσίες ασφαλείας του και δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του Μανουέλ Αντόρνι.

Los kukas violentos quisieron ASESINAR al Presidente Javier Milei y dejaron a una jubilada en camilla en Lomas de Zamora. KIRCHNERISMO NUNCA MAS pic.twitter.com/PKMbXDRJ3Q — Tomas (@TomasDellElce) August 27, 2025

Ο Αντόρνι έγραψε στην πλατφόρμα X ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, τουλάχιστον μία γυναίκα, οπαδός του υπερφιλελεύθερου προέδρου, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο.