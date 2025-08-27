Μινεάπολη: Μία από τις σχετικά αυστηρές Πολιτείες των ΗΠΑ ως προς την οπλοκατοχή

Η ένοπλη επίθεση σε σχολείο της Μινεάπολης συνέβη σε μία από τις σχετικά πιο αυστηρές Πολιτείες των ΗΠΑ όσον αφορά στo θέμα της οπλοκατοχής.

Η Μινεσότα έχει σχετικά αυστηρούς νόμους για την ασφάλεια των όπλων σε σύγκριση με τον μέσο όρο των ΗΠΑ. Σύμφωνα με ανάλυση της ομάδας Everytown κατατάσσεται 14η από τις 50 πολιτείες ως προς τα επίπεδα της χρήσης όπλων

Η Πολιτεία απαιτεί ελέγχους ιστορικού για την αγορά πυροβόλων όπλων και οι πολίτες της μπορούν να οπλοφορούν δημόσια μόνον κατόπιν αδείας.

Το κράτος περιορίζει επίσης την πρόσβαση στην αγορά όπλων σε όσους έχουν μητρώο με βίαια αδικήματα, κακουργήματα ή ενδοοικογενειακή βία.

Μια οικογένεια μπορεί επίσης να ζητήσει από ένα δικαστήριο να απαγορεύσει προσωρινά σε κάποιο συγκεκριμένο άτομο που διατρέχει κίνδυνο για τον εαυτό του ή άλλους, να φέρει όπλο.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει λεπτομέρειες για το πώς ο ύποπτος για τους πυροβολισμούς στη Μινεάπολη απέκτησε τα πυροβόλα όπλα, αν είχε άδεια οπλοκατοχής και οπλοχρησίας.

Με πληροφορίες από BBC