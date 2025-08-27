Μινεάπολη: Ποιος είναι ο 23χρονος δράστης της επίθεσης

Ο ύποπτος για την πολύνεκρη ένοπλη επίθεση στο Καθολικό Σχολείο της Εκκλησίας του Ευαγγελισμού ταυτοποιήθηκε ως ο Ρόμπιν Γουέστμαν, 23 ετών, σύμφωνα με το τοπικό μέσο KARE, που επικαλείται πηγή από τις αρχές επιβολής του νόμου. Τρεις πηγές των αρχών επιβεβαίωσαν την πληροφορία στο αμερικανικό δίκτυο CBS News, συνεργάτη του BBC.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος πέθανε από αυτοτραυματισμό με πυροβόλο όπλο.

Ο Γουέστμαν ζούσε στο Ρίτσφιλντ της Μινεσότα και, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η μητέρα του εργαζόταν με κάποιον τρόπο στο σχολείο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Γουέστμαν είχε καταθέσει αίτηση το 2020 για να αλλάξει το όνομά του από Ρόμπερτ σε Ρόμπιν, όταν ήταν 17 ετών. Ήταν ντυμένος στα μαύρα και ήταν οπλισμένος με τουφέκι, καραμπίνα και πιστόλι.

BREAKING: The Minneapolis shooting suspect has been identified as Robin Westman. The alleged shooter released multiple videos on social media, which showed that he clearly hated Christians. They have since been taken down. “Where is your God?” read one mag. Evil monster. pic.twitter.com/oyiCkqNwkw — Collin Rugg (@CollinRugg) August 27, 2025

Δεν είναι γνωστό ακόμη αν είχε αγοράσει τα όπλα νόμιμα· το γεγονός εξετάζεται. Είχε στην κατοχή του καπνογόνο ή πυροτέχνημα, αλλά δεν εντοπίστηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί. Βρέθηκαν δεκάδες κάλυκες στο πάρκινγκ, αλλά κανένας μέσα στην εκκλησία.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο ύποπτος μπήκε εντός της εκκλησίας σε κάποιο στάδιο. Ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης είπε πως μία ξύλινη σανίδα μπλοκάριζε τις πόρτες απ’ όπου πυροβολούσε ο δράστης. Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν ο ύποπτος είχε κάποια σύνδεση με την εκκλησία ή το σχολείο ως μαθητής ή εργαζόμενος.

Όσα δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο’Χάρα, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη ότι ο ύποπτος πέθανε από αυτοπυροβολισμό.

Δύο παιδιά, ηλικίας 8 και 10 ετών, σκοτώθηκαν ενώ κάθονταν στα στασίδια της εκκλησίας, δήλωσε ο Ο’Χάρα. Δεν είναι γνωστά ακόμη τα κίνητρα της επίθεσης, όμως οι αρχές εξετάζουν υλικό που άφησε πίσω του ο δράστης.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ο’Χάρα, ο ύποπτος βρισκόταν στον χώρο στάθμευσης και πυροβολούσε μέσα από τα παράθυρα προς το εσωτερικό της εκκλησίας, όπου τελούνταν η Θεία Λειτουργία και προσεύχονταν παιδιά. Ο δράστης ήταν άνδρας, γύρω στα 20, χωρίς γνωστό ποινικό μητρώο.

Η επίθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πρωινής Λειτουργίας, την τρίτη ημέρα της νέας σχολικής χρονιάς στο σχολείο του Ευαγγελισμού, το οποίο φιλοξενεί παιδιά από νηπιαγωγείο έως και την 8η τάξη και έχει περίπου 370 μαθητές, σύμφωνα με το δίκτυο WCCO.

Το περιστατικό αναφέρθηκε περίπου στις 8:40 π.μ. (τοπική ώρα), στην εκκλησία στο νότιο τμήμα της Μινεάπολης.

«Η λειτουργία αυτή τελούνταν για να τιμηθεί η πρώτη ημέρα του σχολείου για τα παιδιά του Καθολικού Σχολείου του Ευαγγελισμού», είπε ο Ο’Χάρα. «Ο ένοπλος πλησίασε το κτήριο από το πλάι και άρχισε να πυροβολεί με τουφέκι μέσα από τα παράθυρα προς τα παιδιά».

«Ήταν μια εσκεμμένη πράξη βίας κατά αθώων παιδιών και πιστών. Η απόλυτη σκληρότητα και δειλία, να πυροβολεί κανείς μέσα σε μια εκκλησία γεμάτη παιδιά, είναι πέρα από κάθε λογική», πρόσθεσε.

Πηγή: Guardian, BBC, Newsweek