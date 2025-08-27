Η Ουγγαρία μηνύει την ΕΕ για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στη χρηματοδότηση βοήθειας προς την Ουκρανία

Η ουγγρική κυβέρνηση προσέφυγε στη δικαιοσύνη κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απόφαση χορήγησης δισεκατομμυρίων ευρώ βοήθειας στην Ουκρανία από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Η αγωγή, η οποία κατατέθηκε κατά του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ειρήνης (European Peace Facility – EPF), αρχικά οδηγήθηκε στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έκτοτε έχει παραπεμφθεί στο Γενικό Δικαστήριο.

Το Συμβούλιο αποφάσισε πέρυσι να αποδώσει το 99,7% των τόκων από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας στην Ουκρανία, μέσω του EPF — ενός χρηματοδοτικού προγράμματος που διευκολύνει τη στρατιωτική βοήθεια σε συμμαχικές χώρες.

Η Ουκρανία λαμβάνει ετησίως μεταξύ 3 και 5 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω του προγράμματος EPF.

Παραβίαση του ενωσιακού δικαίου επικαλείται η Βουδαπέστη

Η ουγγρική κυβέρνηση, υπό την ηγεσία του Βίκτορ Όρμπαν, υπέβαλε τη νομική προσφυγή τον Μάιο και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την έκανε επισήμως δεκτή τη Δευτέρα, δημοσιεύοντάς την στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.

Η Ουγγαρία υποστηρίζει ότι το EPF παραβίασε το ενωσιακό δίκαιο αγνοώντας το βέτο της, με το επιχείρημα ότι δεν ήταν «συμμετέχον κράτος μέλος».

«Ως αποτέλεσμα, παραβιάστηκε η αρχή της ισότητας μεταξύ των κρατών μελών και η αρχή της δημοκρατικής λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι ένα κράτος μέλος στερήθηκε αδικαιολόγητα και χωρίς νομική βάση το δικαίωμα ψήφου», αναφέρεται στην προσφυγή.

Σύμφωνα με ουγγρικά μέσα ενημέρωσης, η υπόθεση ενδέχεται να δημιουργήσει νομικό προηγούμενο προστατεύοντας το δικαίωμα βέτο, ωστόσο η έκδοση απόφασης από το δικαστήριο ενδέχεται να χρειαστεί χρόνια.

Το EPF έχει ήδη καταβάλει πάνω από 11 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία και η χρηματοδότηση αυτή ενδέχεται να συνεχιστεί μέσω του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου “Ukraine Facility”.

Η ουγγρική κυβέρνηση, η οποία διατηρεί θερμές σχέσεις με τη Ρωσία, έχει ιστορικό παρεμπόδισης της ενωσιακής στήριξης προς την Ουκρανία, γεγονός που έχει επιβαρύνει τις σχέσεις της Βουδαπέστης με αρκετές άλλες χώρες της Ε.Ε.

