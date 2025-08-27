Γερμανία: Ταυτοποιήθηκαν 6 Ουκρανοί για την ανατίναξη του αγωγού Nord Stream 2

Εντάλματα σύλληψης για 6 Ουκρανούς που ταυτοποιήθηκαν ως υπεύθυνοι για την ανατίναξη του αγωγού Nord Stream 2 στη Βαλτική πριν τρία χρόνια, εξέδωσαν οι γερμανικές αρχές.

«Γερμανοί ερευνητές από την Ομοσπονδιακή Αστυνομία και την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, μετά από κοινές έρευνες, έχουν πλέον ταυτοποιήσει όλα τα άτομα που φέρονται να ήταν μέλη της ομάδας δολιοφθοράς που κατηγορείται για την επίθεση στον Nord Stream 2 στις 26 Σεπτεμβρίου 2022», όπως μεταδίδουν το ARD , Süddeutsche Zeitung και η Die Zeit «Όλοι οι ύποπτοι είναι Ουκρανοί και έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης», αναφέρουν τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία δεν έχει ακόμη απαγγείλει κατηγορίες, αλλά οι έρευνες επιβεβαιώνουν την υποψία ότι η ομάδα υποστηρίχθηκε από το ουκρανικό κράτος. Σύμφωνα με πληροφορίες των τριών μέσων ενημέρωσης, οι ύποπτοι ταξίδεψαν στην Πολωνία χρησιμοποιώντας γνήσια ουκρανικά διαβατήρια, αν και με ψεύτικα ονόματα. Το περασμένο καλοκαίρι, ένας από τους υπόπτους μεταφέρθηκε από την Πολωνία στο Κίεβο με το αυτοκίνητο του Ουκρανού στρατιωτικού ακολούθου, πιθανώς για να αποφύγει τη σύλληψη.

Ένας από τους κατηγορούμενους, ο Σέρχι Κ. που φέρεται ως επικεφαλής της επιχείρησης, συνελήφθη στην Ιταλία την περασμένη εβδομάδα. Φαίνεται ότι είχε ταξιδέψει από την Πολωνία στην Ιταλία με την οικογένειά του για διακοπές.

Οι Γερμανοί ερευνητές πιστεύουν ότι ο 49χρονος Σέρχι K. μαζί με τους άλλους υπόπτους, έπλευσαν στη Βαλτική Θάλασσα με το ιστιοπλοϊκό σκάφος “Andromeda”, το οποίο είχαν νοικιάσει στη Γερμανία, για να ανατινάξουν τους αγωγούς Nord Stream. Σύμφωνα με τους ερευνητές, συνολικά επτά άτομα ήταν μέλη του πληρώματος: εκτός από τον φερόμενο ως συντονιστή, Σέρχι K., συμμετείχαν τέσσερις δύτες, συμπεριλαμβανομένης μιας Ουκρανής που ήταν μέλος της ομάδας σε ιδιωτική σχολή καταδύσεων στο Κίεβο.

Λέγεται επίσης ότι στο σκάφος επέβαινε και ένας ειδικός σε εκρηκτικά. Τέσσερις βόμβες, που αποτελούνταν από ένα εξαιρετικά εκρηκτικό μείγμα, εξοπλισμένες με χρονικά πυροσωλήνες, ανατίναξαν τους τρεις τρία από τα τέσσερις σωλήνες των αγωγών φυσικού αερίου.

Το πλήρωμα του «Ανδρομέδα» φέρεται να περιλάμβανε έναν καπετάνιο: τον Γιούρι Τ. από την Οδησσό, ο οποίος θεωρείται εξαιρετικά έμπειρος ιστιοπλόος που έχει αγωνιστεί σε αγώνες σε όλο τον κόσμο. Λέγεται ότι ο εντοπισμός του οφείλεται σε ένα προηγούμενο ταξίδι του στην Ολλανδία: Λόγω των απαιτήσεων θεώρησης, ο Ουκρανός προφανώς υποχρεώθηκε να δώσει δακτυλικά αποτυπώματα. Αυτά, με τη σειρά τους, βρέθηκαν από Γερμανούς ποινικούς ερευνητές στο «Ανδρομέδα». Ένα άλλο ύποπτο μέλος της ομάδας σαμποτάζ, ο Βσεβελόντ Κ., ενδέχεται να σκοτώθηκε έκτοτε ενώ υπηρετούσε στον ουκρανικό στρατό κατά τη διάρκεια του πολέμου κατά της Ρωσίας.

Στρατιωτική εκπαίδευση από την Bundeswehr

Λέγεται ότι αυτός ο άνδρας έλαβε στρατιωτική εκπαίδευση από την Bundeswehr στο Βάιλντφλεκεν, στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού προγράμματος μετά την έναρξη του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία. Εκείνη την εποχή, συμπλήρωνε και υπέγραφε έγγραφα ενώ υπηρετούσε στην Bundeswehr. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία

Εγκληματολογικής Αστυνομίας (BKA) κατάφερε να εξασφαλίσει ίχνη DNA που ταιριάζουν με αυτά που βρέθηκαν στο «Ανδρομέδα».

Σύμφωνα με την έρευνα, ορισμένα μέλη του πληρώματος στο «Ανδρομέδα» εκείνη την εποχή είχαν σαφείς δεσμούς με την ουκρανική μυστική υπηρεσία ή τον στρατό.

Είναι πιθανό να επρόκειτο για μια αμειβόμενη ομάδα ειδικών που εργάζονταν για λογαριασμό άλλων. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισμένοι από τους κατηγορούμενους είναι πολύ κοντά στο ουκρανικό κράτος.

Ο Σέρχι K. λέγεται ότι είχε δύο ουκρανικά διαβατήρια και οι ερευνητές έχουν επίσης στοιχεία ότι ήταν μέλος της ουκρανικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Η έρευνα στο ιστιοπλοϊκό σκάφος

Το ιστιοπλοϊκό σκάφος «Ανδρομέδα» είχε ναυλωθεί από λιμάνι στο Ρόστοκ και, ευτυχώς για τους ερευνητές, ούτε είχε καθαριστεί σωστά ούτε είχε ενοικιαστεί σε κανέναν άλλο μετά την επιστροφή του. Οι ερευνητές του τόπου του εγκλήματος από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εγκληματολογικής Αστυνομίας (BKA) εξέτασαν το γιοτ εκατοστό προς εκατοστό. Στο σκάφος βρέθηκε πληθώρα αποδεικτικών στοιχείων: δακτυλικά αποτυπώματα, δείγματα DNA, υπολείμματα εκρηκτικών.

Σύμφωνα με την έρευνα των ARD , Süddeutsche Zeitung και Zeit, οι γερμανικές αρχές είναι πεπεισμένες ότι πλέον γνωρίζουν ολόκληρο το πλήρωμα ονομαστικά. Από ποινικής άποψης, οι ερευνητές πιστεύουν ότι το έγκλημα έχει σε μεγάλο βαθμό εξιχνιαστεί.