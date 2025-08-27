Παραίτηση του Μακρόν και πρόωρες εκλογές ζητά η Γαλλική Ακροδεξιά

Το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης στη Γαλλία, η ακροδεξιά «Εθνικό Συσπείρωση», των Λεπέν και Μπαρντελά καλεί τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να προκηρύξει νέες εκλογές ή να παραιτηθεί, ενόψει της πιθανής κατάρρευσης της κυβέρνησης τον επόμενο μήνα.

«Υπάρχει μόνο μία διέξοδος από αυτό το πολιτικό αδιέξοδο: η επιστροφή στις κάλπες», δήλωσε ο Ζορντάν Μπαρντελά, πρόεδρος του κόμματος της Μαρίν Λεπέν «Εθνική Συσπείρωση», σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό TF1 την Τρίτη.

«Ο Εμανουέλ Μακρόν πρέπει να αναγνωρίσει αυτό το θεσμικό αδιέξοδο που ο ίδιος προκάλεσε και είτε να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση είτε, προφανώς, να υποβάλει την παραίτησή του».

Il est urgent de rompre avec la politique menée. Il n’y a qu’une possibilité pour sortir de l’impasse : d’en revenir aux urnes. Emmanuel Macron doit prononcer soit la dissolution de l’Assemblée nationale, soit remettre sa démission. pic.twitter.com/yTUkxkvKL9 — Jordan Bardella (@J_Bardella) August 26, 2025

Τα σχόλια του Μπαρντελά προκαλούν έκπληξη, καθώς η επί χρόνια ηγέτιδα του κόμματος, Μαρίν Λεπέν, δεν μπορεί να είναι υποψήφια ούτε σε βουλευτικές ούτε σε προεδρικές εκλογές τους επόμενους μήνες, λόγω καταδίκης της για υπεξαίρεση δημοσίων πόρων τον περασμένο Μάρτιο. Η Λεπέν επιμένει στην αθωότητά της, ωστόσο το πολιτικό της μέλλον εξαρτάται από την απόφαση του εφετείου, που ενδέχεται να εκδοθεί το επόμενο καλοκαίρι.

Μυστήριο η επόμενες κινήσεις του Μακρόν

Ο Μακρόν δεν αναμένεται να παραιτηθεί, αλλά κρατά κλειστά τα χαρτιά του. Σύμφωνα με δύο άτομα που βρίσκονται σε άμεση επαφή μαζί του και μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας στο POLITICO, ο πρόεδρος προειδοποίησε τους στενότερους συμμάχους του να «είναι έτοιμοι» στις 8 Σεπτεμβρίου, όταν η κυβέρνηση του κεντρώου πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού αναμένεται να καταρρεύσει μετά από ψήφο εμπιστοσύνης. Ο Γάλλος πρόεδρος την πλήρη στήριξή του στον πρωθυπουργού Μπαϊρού.

Ο Μπαϊρού αιφνιδίασε τη χώρα τη Δευτέρα, ανακοινώνοντας ότι θα ζητήσει την έγκριση της Βουλής για τα σχέδιά του να περικόψει τον προϋπολογισμό του 2026 κατά σχεδόν 44 δισεκατομμύρια ευρώ, με στόχο να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα του 2025 στο 4,6% του ΑΕΠ, έναντι στόχου 5,4% για το 2024.

Η Εθνική Συσπείρωση, η ακροαριστερή Ανυπότακτη Γαλλία (που επίσης ζητά νέες εκλογές και παραίτηση Μακρόν) και οι Σοσιαλιστές του κεντροαριστερού χώρου δήλωσαν ότι δεν θα στηρίξουν το σχέδιο του Μπαϊρού, σφραγίζοντας ουσιαστικά την πολιτική του μοίρα. Οικονομικοί θεσμοί και οίκοι αξιολόγησης έχουν επαναλαμβανόμενα ζητήσει από τη Γαλλία να περιορίσει τις δημόσιες δαπάνες, εκφράζοντας ανησυχίες για πιθανή κρίση χρέους στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές του POLITICO, ο Μακρόν έχει ήδη καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση έχει ελάχιστες πιθανότητες να επιβιώσει, αλλά δεν είναι σαφές αν είναι έτοιμος να προκηρύξει νέες εκλογές.

Ένας σύμβουλος του προέδρου δήλωσε στο POLITICO ότι ενώ ο Μακρόν δεν είναι «υπέρ» μιας νέας πρόωρης εκλογικής αναμέτρησης — θέση που έχει επαναλάβει τους τελευταίους μήνες — ο ίδιος «έχει πάντα πει πως δεν θα στερήσει από τον εαυτό του τη συνταγματική εξουσία να διαλύσει το κοινοβούλιο».

Σύμφωνα με το POLITICO, ο Μακρόν έχει τρεις επιλογές αν «πέσει» – όπως αναμένεται – η Γαλλική κυβέρνηση.

Το ρίσκο των εκλογών

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η κοινή γνώμη φαίνεται να τάσσεται υπέρ των εκλογών. Έρευνα του αξιόπιστου ινστιτούτου Elabe, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, έδειξε ότι το 69% των ερωτηθέντων υποστηρίζει τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, ενώ ένα εκπληκτικό 67% θέλει την παραίτηση του Μακρόν.

Ωστόσο, νέες εκλογές ενέχουν σημαντικούς κινδύνους. Η αιφνιδιαστική απόφαση του Μακρόν το περασμένο καλοκαίρι να προκηρύξει εκλογές μετά τη μεγάλη νίκη της Εθνικής Συσπείρωσης στις ευρωεκλογές, άφησε τη Γαλλία σε κατάσταση πολιτικής παράλυσης, που εμπόδισε τόσο τον Μπαϊρού όσο και τον προκάτοχό του Μισέλ Μπαρνιέ να περάσουν προϋπολογισμούς που θα συγκρατούσαν τις δημόσιες δαπάνες και θα καθησύχαζαν τους πιστωτές.

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ένας νέος εκλογικός γύρος θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρόμοιο — αν όχι ταυτόσημο — αποτέλεσμα, παράγοντας ξανά μια κατακερματισμένη Βουλή. Ένα τέτοιο σενάριο δεν θα βελτίωνε τη θέση της Γαλλίας στα μάτια των επενδυτών, καθώς οι αναλυτές θεωρούν τη συνεχιζόμενη αστάθεια ως βασικό παράγοντα κινδύνου.

Την Τετάρτη επικράτησε μια εύθραυστη ηρεμία στις χρηματοπιστωτικές αγορές της Γαλλίας. Το επιτόκιο δανεισμού για τα 10ετή ομόλογα του γαλλικού Δημοσίου παρέμεινε σταθερό στο 3,49%, μόλις 0,09 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από της Ιταλίας. Ο δείκτης του χρηματιστηρίου CAC 40 σημείωσε άνοδο 0,4%, ωστόσο παραμένει μειωμένος κατά σχεδόν 3% την τελευταία εβδομάδα, καθώς αυξάνεται η αντίληψη πολιτικού κινδύνου.

Με πληροφορίες από POLITICO

