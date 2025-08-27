Logo Image

Μινέαπολη: Με τρία όπλα άρχισε να πυροβολεί ο δράστης κατά των μαθητών – Νεκρά δύο παιδιά 8 και 10 ετών

Κόσμος

REUTERS/Ben Brewer

Ο δράστης φέρεται ηλικίας 20 ετών πιθανόν με ψυχολογικά προβλήματα.

Με τρία όπλα άρχισε να πυροβολεί ο δράστης τα παιδιά που ήταν συγκεντρωμένα για την πρωινή λειτουργία μέσα στην εκκλησία – σχολείο της Μινεάπολης.

Νεκρά είναι δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών.

Υπάρχουν επίσης άλλοι 17 τραυματίες, εκ των οποίων 14 ειναι παιδιά. Δύο από τα παδιά αυτά νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο δράστης, σύμφωνα με όσα  δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας, ήταν περίπου 20 ετών, πιθανόν με ψυχολογικά προβλήματα.

Αρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως μέσα από τα τζάμια της εκκλησίας. Η αστυνομία δεν αποκλείει ο ένοπλος να μπήκε και μέσα στο κτίριο, αλλά εντός του δεν έχουν βρεθεί ακόμη κάλυκες.

«Αν όχι όλοι», οι περισσότεροι πυροβολισμοί έγιναν έξω από το κτίριο.

Ο αριθμός των φυσιγγίων που εντοπίστηκε είναι «δεκάδες» και οι αρχές πιστεύουν ότι ο ένοπλος χρησιμοποίησε και τα τρία όπλα όπλα που έφερε: Ενα τουφέκι, ένα κυνηγετικό όπλο και ένα πιστόλι.

Στη συνέχεια αυτοκτόνησε πίσω από το κτίριο της εκκλησίας που στεγάζει επίσης και σχολείο.

Η αστυνομία δεν έχει πληροφορίες εάν ο δράστης ήταν πρώην μαθητής του σχολείου.

Ενα όχημα που πιστεύεται ότι ανήκει στον ύποπτο βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στο πάρκινγκ της εκκλησίας.

REUTERS/Tim Evans

Από τις έρευνες της αστυνομίας δεν βρέθηκαν «εκρηκτικά ή αυτοσχέδιοι μηχανισμοοί».

Ωστόσο, η αστυνομία εντόπισε κάτι σαν καπνογόνο που πιθανώς χρησιμοποιήθηκε για να δημιουργήσει σύγχυση…

Ενημερώθηκε ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει «ενημερωθεί διεξοδικά» για την «τραγική» επίθεση με πυροβολισμούς σε σχολείο στη Μινεάπολη της Μινεσότα. «Ο Λευκός Οίκος θα συνεχίσει να παρακολουθεί αυτή την τρομερή κατάσταση», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με ανάρτηση στο Truth Social.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλς ανέφερε ότι «προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους μας, των οποίων η πρώτη εβδομάδα σχολείου αμαυρώθηκε από αυτή την φρικτή πράξη βίας».

REUTERS/Tim Evans
REUTERS/Ben Brewer

