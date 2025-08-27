Logo Image

Γουΐτκοφ: Συναντήσεις με Ουκρανούς για τις εγγυήσεις ασφαλείας και πιθανή συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι

Κόσμος

Γουΐτκοφ: Συναντήσεις με Ουκρανούς για τις εγγυήσεις ασφαλείας και πιθανή συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι

REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις ΗΠΑ

 Με ουκρανική αντιπροσωπεία, θα συναντηθεί εντός της εβδομάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία Στιβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Bloomberg.

Στην ουκρανική αντιπροσωπεία θα συμμετέχουν ο προσωπάρχης του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Άντριι Γερμάκ και ο Γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ.

Η ημερήσια διάταξη της επίσκεψης θα επικεντρωθεί στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και τη μελλοντική διμερή συνάντηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, διευκρίνισε η ίδια πηγή

Για το ότι «αυτή την εβδομάδα» θα συναντηθεί στη Νέα Υόρκη με τους «Ουκρανούς» μίλησε και ο ίδιος ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ σε συνέντευξη του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube