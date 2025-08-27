Γουΐτκοφ: Συναντήσεις με Ουκρανούς για τις εγγυήσεις ασφαλείας και πιθανή συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι

Με ουκρανική αντιπροσωπεία, θα συναντηθεί εντός της εβδομάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία Στιβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Bloomberg.

Στην ουκρανική αντιπροσωπεία θα συμμετέχουν ο προσωπάρχης του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Άντριι Γερμάκ και ο Γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ.

Η ημερήσια διάταξη της επίσκεψης θα επικεντρωθεί στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και τη μελλοντική διμερή συνάντηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, διευκρίνισε η ίδια πηγή

Για το ότι «αυτή την εβδομάδα» θα συναντηθεί στη Νέα Υόρκη με τους «Ουκρανούς» μίλησε και ο ίδιος ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ σε συνέντευξη του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Πηγή: ΑΜΠΕ