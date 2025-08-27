Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν «δεν είναι διαθέσιμη» για την προεδρία της Γερμανίας

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν είναι διαθέσιμη για να αναλάβει την προεδρία της Γερμανίας, δήλωσε εκπρόσωπος της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Euronews, απαντώντας σε δημοσιεύματα του γερμανικού Τύπου που τη συνδέουν με τον ρόλο.

Νωρίτερα, τα Der Spiegel και Bild ανέφεραν ότι σε κυβερνητικούς κύκλους στο Βερολίνο επικρατεί η άποψη πως η φον ντερ Λάιεν έχει καλές πιθανότητες να διαδεχθεί τον Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, του οποίου η θητεία λήγει το 2027.

«Η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν είναι πλήρως αφοσιωμένη στα καθήκοντά της ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν είναι διαθέσιμη για άλλες θέσεις ή αξιώματα», δήλωσε η εκπρόσωπός της Πάουλα Πίνιο.

Οργιάζουν τα σενάρια για τους υποψηφίους την ομοσπονδιακής προεδρίας

Τα γερμανικά μέσα σημειώνουν ότι στη Γερμανία οργιάζουν οι εικασίες σχετικά με πιθανούς υποψήφιους για την ομοσπονδιακή προεδρία.

Η Bild έγραψε ότι τα μεγάλα κόμματα στη Γερμανία συνήθως συμφωνούν πίσω από κλειστές πόρτες για έναν κοινό υποψήφιο, γεγονός που καθιστά τη διαδικασία εκλογής προβλέψιμη. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η ανάληψη του ρόλου θα μπορούσε να επεκτείνει την πολιτική σταδιοδρομία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Το Spiegel υπογράμμισε ότι η ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) έχει εξετάσει το ενδεχόμενο υποψηφιότητάς της για την προεδρία, θέση στην οποία θα ήταν η πρώτη γυναίκα αρχηγός κράτους στη Γερμανία, έχοντας ήδη γίνει η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες.

Η εφημερίδα σημείωσε ότι, καθώς επαναξελέγη πρόεδρος της Επιτροπής το 2024, η φον ντερ Λάιεν θα έπρεπε να εγκαταλείψει πρόωρα τη θητεία της αν δεχόταν να αναλάβει την προεδρία της Γερμανίας το 2027, όταν λήγει η θητεία του νυν προέδρου. Αν αυτό συνέβαινε, η Γερμανία θα έχανε ένα σημαντικό πρόσωπο επιρροής στις Βρυξέλλες, ανέφερε το Spiegel.

Η πολιτική σταδιοδρομία της φον ντερ Λάιεν

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2019. Προηγουμένως υπηρέτησε σε διάφορα υπουργικά χαρτοφυλάκια στις κυβερνήσεις της Άνγκελα Μέρκελ από το 2005 έως το 2019. Πριν αναλάβει την ηγεσία της Επιτροπής, ήταν υπουργός Άμυνας. Η Μέρκελ είναι μέλος του κυβερνώντος CDU και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Η φον ντερ Λάιεν επαναξελέγη πρόεδρος της Επιτροπής το 2024 και τον Ιούλιο επέζησε άνετα από πρόταση μομφής στο Ευρωκοινοβούλιο.

Η πρόταση μομφής είχε κατατεθεί από ευρωβουλευτές της άκρας δεξιάς, οι οποίοι επιδίωκαν την αποπομπή της κυρίως λόγω έλλειψης διαφάνειας στην αγορά των εμβολίων κατά της COVID-19.

Σύμφωνα με ειδικούς, η πρόταση μομφής ενίσχυσε την ακροδεξιά και έκανε την φον ντερ Λάιεν πολιτικά πιο ευάλωτη.

Με πληροφορίες από Euronews