Γουίτκοφ: «Ο πόλεμος στη Γάζα θα έχει τελειώσει μέχρι το τέλος του έτους»

Ο απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή δήλωσε ότι ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας θα έχει τελειώσει μέχρι το τέλος του έτους «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο». Σε συνέντευξή του στο Fox News την Τρίτη ο Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι: «Πιστεύουμε ότι θα διευθετηθεί αυτή η κατάσταση, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, σίγουρα πριν από το τέλος του έτους».

Έχουν περάσει σχεδόν 700 ημέρες από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε την επίθεσή του στη Γάζα, κατά την οποία σκοτώθηκαν πάνω από 60.000 Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με στοιχεία των υγειονομικών αρχών της περιοχής, τα οποία θεωρούνται ευρέως αξιόπιστα και έχουν την υποστήριξη του ΟΗΕ.

Απόλυτα υπεύθυνη η Χαμάς για τις καθυστερήσεις

Ο Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι η Χαμάς είναι «100%» υπεύθυνη για την καθυστέρηση μιας διαπραγματευτικής συμφωνίας ειρήνης.

«Υπήρχε μια συμφωνία στο τραπέζι τις τελευταίες έξι ή επτά εβδομάδες, η οποία θα είχε οδηγήσει στην απελευθέρωση 10 από τους 20 ομήρους που θεωρούμε ότι είναι ζωντανοί», είπε. «Και ήταν η Χαμάς που καθυστερούσε σκόπιμα τη διαδικασία, και τώρα είναι η Χαμάς που λέει ότι αποδέχεται τη συμφωνία – και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό αλλάζουν στάση επειδή οι Ισραηλινοί ασκούν έντονη πίεση».

Η Χαμάς είχε συμφωνήσει πριν από μία εβδομάδα με πρόταση διαμεσολαβητών από το Κατάρ και την Αίγυπτο, που προέβλεπε την επιστροφή ορισμένων Ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων. Το Ισραήλ έχει δεσμευτεί να εξετάσει τους όρους της συμφωνίας και να απαντήσει, αλλά μέχρι στιγμής δεν την έχει αποδεχτεί. Αντιθέτως, συνεχίζει με νέα επίθεση στην Πόλη της Γάζας, παρά την αυξανόμενη διεθνή κατακραυγή.

«Τραγωδία… αλλά είναι πόλεμος» το σχόλιο για την ισραηλινή επίθεση σε νοσοκομείο

Την περασμένη εβδομάδα, κηρύχθηκε λιμός στη Γάζα, με φορέα επισιτιστικής ασφάλειας υποστηριζόμενο από τον ΟΗΕ να προειδοποιεί ότι εκατομμύρια Παλαιστίνιοι κινδυνεύουν να λιμοκτονήσουν.

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν τη Δευτέρα από ισραηλινά πυραυλικά πλήγματα σε νοσοκομείο, ανάμεσά τους πέντε δημοσιογράφοι, σε ένα περιστατικό που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου περιέγραψε ως «τραγικό ατύχημα».

Ο Γουίτκοφ χαρακτήρισε την επίθεση «τραγωδία… αλλά είναι πόλεμος. Και μέρος αυτού που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο».

Πρόσθεσε ότι ο Τραμπ συγκαλεί μεγάλη συνάντηση στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη για να καταρτιστεί ένα «ολοκληρωμένο σχέδιο» για την ανοικοδόμηση της Γάζας, την οποία η ισραηλινή επίθεση έχει μετατρέψει σε «ζώνη κατεδάφισης».

Σχετικά με την Ουκρανία

Ένας άλλος πόλεμος που η κυβέρνηση Τραμπ επιθυμεί να επιλύσει μέχρι το τέλος του 2025 είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Μετά από συνοπτικές διασκέψεις στην Αλάσκα και την Ουάσιγκτον με τους ηγέτες της Ρωσίας και της Ουκρανίας, ο Γουίτκοφ δήλωσε πως «το τέλος είναι ορατό» και ότι οι ΗΠΑ «ελπίζουν πως μέχρι το τέλος του έτους, ή ίσως και αρκετά νωρίτερα, θα έχουν βρεθεί τα βασικά στοιχεία για μια ειρηνευτική συμφωνία».

Η Ρωσία έχει καταθέσει πρόταση ειρήνης που «περιλαμβάνει το Ντονέτσκ», την ανατολική περιοχή της Ουκρανίας που βρίσκεται εν μέρει υπό ρωσική κατοχή, είπε ο Γουίτκοφ, χαρακτηρίζοντας την πρόταση ως σημαντική «πρόοδο».

Ωστόσο, η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει μόλις η Μόσχα σταματήσει τη γενικευμένη εισβολή της, την οποία ξεκίνησε τον χειμώνα του 2022. Το Κρεμλίνο όμως αρνείται να το πράξει, εκτός εάν το Κίεβο υποκύψει στις απαιτήσεις του, μεταξύ των οποίων και η παραχώρηση εκτεταμένων, οχυρωμένων περιοχών στην ανατολική Ουκρανία.

Με πληροφορίες από POLITICO