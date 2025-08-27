Ουκρανία: Ανοίγει την «πόρτα» των συνόρων για νεαρούς Ουκρανούς, ο Ζελένσκι

Ανοίγει τα σύνορα για τους νεαρούς Ουκρανούς ο Ζελένσκι, μετά την αλλαγή των κανόνων διέλευσης των συνόρων από την κυβέρνηση, η οποία τροποποίησε νόμο που είχε θεσπιστεί μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας και υποχρέωνε τους ενήλικες άνδρες κάτω των 60 ετών να παραμείνουν στη χώρα.

Οι νέοι κανόνες που αφορούν άνδρες ηλικίας 18 έως 22 ετών, θα τεθούν σε ισχύ σύντομα, όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη, προσθέτοντας ότι οι αλλαγές «έχουν συμφωνηθεί με τη στρατιωτική διοίκηση».

Η απαγόρευση εξόδου των ανδρών έχει αποτελέσει πηγή έντασης στην Ουκρανία παρά τον πόλεμο.

Доповідь Премʼєр-міністра Юлії Свириденко. Багато питань. Зокрема, співпраця з Норвегією в рамках підготовки до опалювального сезону та продовження грантової допомоги для закупівлі природного газу. Цінуємо підтримку Норвегії. Друге: розширення нашої програми «єВідновлення». Буде… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 26, 2025

Η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριτένκο δήλωσε ότι ο νέος κανόνας «ισχύει επίσης για τους πολίτες που, για διάφορους λόγους, βρίσκονται στο εξωτερικό». «Θέλουμε οι Ουκρανοί να διατηρήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τους δεσμούς τους με την Ουκρανία», δήλωσε στο X.

Αρκετά είναι τα περιστατικά ανδρών που βρέθηκαν με άδειας προσωρινής παραμονής στο εξωτερικό και δεν μπορούσαν να επιστρέψουν. Επίσης λόγω των κλειστών συνόρων οικογένειες παραμένουν χωρισμένες για μήνες ή χρόνια.

Γονείς φυγαδεύουν τους κάτω των 18 στο εξωτερικό

Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι ανησυχούν όλο και περισσότερο για τον υψηλό αριθμό αγοριών κάτω των 18 ετών που στέλνονται στο εξωτερικό από τους γονείς τους σε μια προσπάθεια να παρακάμψουν την απαγόρευση, όταν ενηλικιωθούν.

Η μαζική έξοδος ανδρών κάτω των 18 ετών έχει συμβεί παρά το γεγονός ότι στρατολογούνται μόνο άνδρες ηλικίας 25 ετών και άνω.

Ο Ζελένσκι απορρίπτει τις πιέσεις για μείωση του ορίου ηλικίας στράτευσης

Οι ΗΠΑ και αρκετές άλλες δυτικές χώρες έχουν ασκήσει πίεση στο Κίεβο να κατεβάσει το ελάχιστο όριο ηλικίας για τη στρατολόγηση, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η οξεία έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού. Ωστόσο, ο Ζελένσκι έχει απορρίψει επανειλημμένα αυτές τις εκκλήσεις, υποστηρίζοντας ότι η μείωση της ηλικίας στρατολόγησης θα μπορούσε να γίνει μόνο αφού οι δυτικές χώρες αυξήσουν σημαντικά τον ρυθμό παράδοσης όπλων

Η μείωση του ορίου στρατολόγησης παραμένει εξαιρετικά αντιδημοφιλής μεταξύ των Ουκρανών, με το 86,5% των ερωτηθέντων να αντιτίθενται στην ιδέα, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε φέτος από το πρακτορείο Socis.

Δεν είχαν αποτέλεσμα τα κίνητρα για εθελοντική θητεία

Το Κίεβο προσπάθησε να ενθαρρύνει την εθελοντική στρατιωτική θητεία. Στις αρχές του έτους, ξεκίνησε ένα πρόγραμμα στρατιωτικής θητείας διάρκειας ενός έτους ειδικά για υποψηφίους ηλικίας 18 έως 24 ετών, το οποίο περιλαμβάνει οικονομικά κίνητρα, όπως μπόνους περίπου 1 εκατομμυρίου γρίβνα (περίπου 20.000 ευρώ). Ωστόσο, η πρωτοβουλία δεν έχει μέχρι στιγμής αξιόλογα αποτελέσματα.