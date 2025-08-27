«Δεν υπάρχει ασφαλής ΕΕ, χωρίς ανεξάρτητη και ασφαλή Μολδαβία» – Στο Κισινάου Μακρόν, Μερτς και Τουσκ

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο Καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ επισκέπτονται τη Μολδαβία για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της χώρας (1991), σε μια υψηλού συμβολισμού κίνηση, έναν μήνα πριν η Μολδαβία πάει στις κάλπες.

Στεκόμενη δίπλα στους τρεις ηγέτες, η Μαία Σάντου τους ευχαρίστησε για την παρουσία τους, σημειώνοντας ότι αποτελεί ένδειξη ιδιαίτερου σεβασμού για τις ευρωπαϊκές προσδοκίες της χώρας, 34 χρόνια μετά την ανεξαρτησία της.

Μίλησε για ταξίδι της Μολδαβίας «προς τη δημοκρατία» και για το πώς τελικά «εμφανίστηκε στον χάρτη» για πολλούς, εξαίροντας το γεγονός ότι «δεν ήταν και δεν είναι ένας εύκολος δρόμος, αλλά ένας δρόμος που περπατάμε με τους συμμάχους και τους φίλους μας στο πλευρό μας».

Σε βασικό μήνυμά της προς το εκλογικό σώμα, η Σάντου ότι «η Μολδαβία έχει σημασία (ως χώρα) και η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένα μακρινό όνειρο, αλλά ένα έργο πάνω στο οποίο δουλεύουμε».

Επέμεινε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί να ξανασυμβεί «ένα αγεφύρωτο χάσμα μεταξύ μας και της Ευρώπης», καθώς τόνισε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση χωρίς την ΕΕ: «Χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Μολδαβία παραμένει κολλημένη στο παρελθόν», είπε.

Αναφέρθηκε επίσης στις φερόμενες «εκστρατείες» της Ρωσίας στη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της εκλογικής παρέμβασης, των εκστρατειών παραπληροφόρησης, της χρηματοδότησης διαδηλώσεων από το εξωτερικό και άλλων προσπαθειών υπονόμευσης των σχεδίων της Μολδαβίας να ενταχθεί στην ΕΕ. «Θα έχουμε το μέλλον που θέλουμε μόνο αν το προστατεύσουμε. Μόνο οι Μολδαβοί πρέπει να αποφασίζουν για τη Μολδαβία», είπε.

Μακρόν: Στηρίζουμε το ευρωπαϊκό μέλλον της Μολδαβίας

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν με τη σειρά του δήλωσε ότι οι τρεις ηγέτες «επιθυμούν να στείλουν στον λαό της Μολδαβίας ένα μήνυμα σεβασμού, φιλίας, αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης στο μέλλον».

Επίσης, χαιρέτισε τις φιλοευρωπαϊκές προσδοκίες της Μολδαβίας, μετά από ένα δημοψήφισμα-θρίλερ που πραγματοποιήθηκε πέρυσι και στο οποίο οι ψηφοφόροι κλήθηκαν να επιλέξουν αν θα ενσωματωθεί στο σύνταγμα της χώρας η πορεία προς την ΕΕ.

«Η Γαλλία υποστηρίζει πλήρως αυτή την επιλογή», δήλωσε, αναγνωρίζοντας την πρόοδο της Μολδαβίας στις μεταρρυθμίσεις για την εκπλήρωση των κριτηρίων της ΕΕ. «Σας διαβεβαιώνω ότι η Γαλλία θα συνεχίσει να παρέχει αποφασιστική υποστήριξη στη Μολδαβία κατά τα επόμενα στάδια της πορείας της προς την ένταξη», πρόσθεσε. Ο Μακρόν επέκρινε επίσης έντονα τα «ψέματα» και την προπαγάνδα της Ρωσίας σχετικά με την ΕΕ, καταγγέλλοντας άμεσα τις ρωσικές προσπάθειες να υπονομεύσουν την φιλοευρωπαϊκή πορεία.

Τουσκ: Ισχυρότερη η Ευρώπη με τη Μολδαβία

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ παρέθεσε μια ευρεία ομιλία, αναφερόμενος στις ομοιότητες μεταξύ της πορείας της Πολωνίας προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 1989 και των φιλοδοξιών της Μολδαβίας να ενταχθεί στην Ένωση, και αποτίοντας φόρο τιμής στον πολιτισμό και την ιστορία της χώρας.

«Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ένταξη της Μολδαβίας, καθώς και άλλων υποψηφίων χωρών που έχουν υποβάλει αίτηση για ένταξη και βρίσκονται σε διαδικασία προσχώρησης, είναι φυσικά προς το συμφέρον των εν λόγω κρατών – είναι προς το συμφέρον της Μολδαβίας, είμαι βαθιά πεπεισμένος για αυτό – αλλά είναι εξίσου προς το συμφέρον ολόκληρης της Ευρώπης.

Σε αυτή την κοινή προσπάθεια, κανείς δεν κάνει χάρη ή ευγενική χειρονομία σε κανέναν. Μια ασφαλής, ευημερούσα και σταθερή Μολδαβία ως μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ζωτικού ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Η Ευρώπη θα είναι ισχυρότερη με τη Μολδαβία. Η ανθεκτικότητά σας, η πίστη σας στις αξίες και η φωνή σας θα εμπλουτίσουν ολόκληρη την Ένωση.

Με απλά λόγια, δεν υπάρχει ασφαλής Ευρωπαϊκή Ένωση – δεν υπάρχει ασφαλής Πολωνία, δεν υπάρχει ασφαλής Γαλλία ή ασφαλής Γερμανία – χωρίς μια ανεξάρτητη και ασφαλή Μολδαβία».

Μερτς: Στηρίζουμε την ευρωπαϊκή πορεία της Μολδαβίας με όλες μας τις δυνάμεις

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος μίλησε τελευταίος, εξήρε επίσης την πρόοδο που έχει σημειώσει μέχρι στιγμής η Μολδαβία, σημειώνοντας ότι «αυτό δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο, καθώς τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί πολύ διαφορετικά», αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αναφερόμενος άμεσα στις επικείμενες κοινοβουλευτικές εκλογές, ο κ. Μερτς τόνισε ότι «η πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ανοιχτή» για τη Μολδαβία, καθώς δεσμεύτηκε να «συνεχίσει να σας υποστηρίζει σε αυτό το μονοπάτι με όλες τις δυνάμεις μας», μεταξύ άλλων στέλνοντας Γερμανούς εμπειρογνώμονες για να βοηθήσουν στις μεταρρυθμίσεις.

Είπε επίσης ότι η Ευρώπη παραμένει «μαζί σας για τη διατήρηση της ελευθερίας και της κυριαρχίας σας», σχολιάζοντας τις ανησυχίες της Μολδαβίας για την επιθετική στάση της Ρωσίας και επισημαίνοντας τις προσπάθειες της Ρωσίας να παρεμβαίνει στη δημοκρατία της Μολδαβίας.

Είπε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να τελειώσει, αλλά «όχι με οποιοδήποτε κόστος».

«Δεν θέλουμε η Ουκρανία να συνθηκολογήσει. Μια τέτοια συνθηκολόγηση θα έδινε μόνο χρόνο στη Ρωσία, και ο Πούτιν θα χρησιμοποιούσε αυτόν τον χρόνο για να προετοιμαστεί για τον επόμενο πόλεμο», προειδοποίησε.