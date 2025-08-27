Μινεάπολη: Πυροβολισμοί σε καθολικό σχολείο – 3 νεκροί και 20 τραυματίες

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι -ανάμεσά τους ο δράστης- έχασαν τη ζωή τους και 20 τραυματίστηκαν σε επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε καθολικό σχολείο, στη Μινεάπολη των ΗΠΑ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Κατά πληροφορίες του CBS, ο δράστης της επίθεσης -τα κίνητρα του οποίου δεν έχουν διευκρινιστεί επί του παρόντος- φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του.

Κατά το ίδιο μέσο, 10 εκ των τραυματιών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

.@WCCO reporter describes seeing multiple children leaving with bandages on their arms amid a shooting at a Catholic church and school in South Minneapolis. “One child left with a bandage on his arm, raced to his mother for an embrace. It’s clearly, a very serious situation.”… pic.twitter.com/yvzfCWPuSj — CBS News (@CBSNews) August 27, 2025

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην εκκλησία του Ευαγγελισμού, η οποία στεγάζει επίσης ένα δημοτικό σχολείο.

Ο χώρος εκκενώθηκε, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρα.

Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να μην προσεγγίζουν την περιοχή.

Ενημερώθηκε ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει «ενημερωθεί διεξοδικά» για την «τραγική» επίθεση με πυροβολισμούς σε σχολείο στη Μινεάπολη της Μινεσότα. «Ο Λευκός Οίκος θα συνεχίσει να παρακολουθεί αυτή την τρομερή κατάσταση», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με ανάρτηση στο Truth Social.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλς ανέφερε ότι «προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους μας, των οποίων η πρώτη εβδομάδα σχολείου αμαυρώθηκε από αυτή την φρικτή πράξη βίας».