Μελόνι: «Η Ευρώπη είναι καταδικασμένη σε γεωπολιτική ασημαντότητα»

Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι διολισθαίνει στην αφάνεια στη διεθνή σκηνή, προειδοποιώντας ότι το μπλοκ πρέπει «να κάνει λιγότερα, αλλά να τα κάνει καλύτερα» εάν θέλει να παραμείνει ανταγωνιστικό.

Μιλώντας στο ετήσιο Rimini Meeting, μια σημαντική εκδήλωση στην ιταλική πολιτική που συνδέεται με καθολική ένωση, η Μελόνι δήλωσε ότι η ΕΕ «φαίνεται όλο και περισσότερο καταδικασμένη σε γεωπολιτική ασημαντότητα, ανίκανη να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις προκλήσεις ανταγωνιστικότητας που θέτουν η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες».

«Η γραφειοκρατία δεν θα μας βγάλει από την καταιγίδα, η πολιτική μπορεί», είπε. «Οι κανονισμοί δεν θα μας κάνουν ισχυρότερους, οι ιδέες μπορούν. Οι ιδεολογίες δεν θα απελευθερώσουν τις κοινωνίες μας, αλλά οι αξίες — όταν εφαρμόζονται στην πραγματικότητα που ζούμε — μπορούν. Πρέπει να ξέρουμε ότι η επιστροφή στο να γίνουμε πρωταγωνιστές της ιστορίας και της μοίρας μας δεν είναι εύκολη, δεν είναι ανώδυνη και δεν είναι δωρεάν».

Il mio intervento al Meeting di Rimini 2025. #meetingrimini https://t.co/2u8vl8JRKw — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) August 27, 2025

Η Μελόνι υποστήριξε ότι η ΕΕ πρέπει να επαναπροσδιορίσει την εστίασή της στις θεμελιώδεις αρχές και τις εθνικές ταυτότητες. «Η πραγματική πρόκληση είναι μια Ευρώπη που κάνει λιγότερα, αλλά τα κάνει καλύτερα», είπε. «Άλλωστε, το σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι “Ενωμένοι στην πολυμορφία” και πιστεύω πως είναι ένα σύνθημα από το οποίο πρέπει όλοι να εμπνευστούμε πραγματικά».

Τα σχόλιά της αντανακλούσαν εκείνα του πρώην προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρώην Ιταλού πρωθυπουργού Μάριο Ντράγκι, ο οποίος είπε στο ίδιο ακροατήριο την προηγούμενη Παρασκευή ότι η ΕΕ πρέπει να μάθει να υπερασπίζεται τον εαυτό της σε έναν κόσμο που διαμορφώνεται όλο και περισσότερο από πολέμους και ανταγωνισμό μεταξύ μεγάλων δυνάμεων.

Αμυντική χειραφέτηση από τις ΗΠΑ ζητά η Μελόνι

Στο ίδιο πνεύμα, η Μελόνι κάλεσε επίσης την ΕΕ να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική της άμυνα, προειδοποιώντας ότι η ήπειρος δεν μπορεί πλέον να βασίζεται στις ΗΠΑ.

«Μετά από δεκαετίες κατά τις οποίες αναθέσαμε την ευρωπαϊκή ασφάλεια στις Ηνωμένες Πολιτείες — με το αναπόφευκτο κόστος μιας πολιτικής εξάρτησης — πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να πληρώσουμε το τίμημα της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας μας», είπε. «Μόνο όποιος μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του είναι πραγματικά ελεύθερος στις επιλογές που κάνει».

Η Μελόνι δήλωσε ότι η πολιτική της παράδοση είχε θέσει αυτό το ζήτημα εδώ και καιρό, ακόμη και όταν ήταν αντιδημοφιλές. «Μιλούσαμε για την ανάγκη ενός ευρωπαϊκού πυλώνα στο ΝΑΤΟ, ισότιμου με τον αμερικανικό, σε μια εποχή που αυτά τα ζητήματα δεν ήταν της μόδας», είπε.

«Με κάνει να χαμογελώ λίγο το γεγονός ότι εκείνοι που σήμερα διακηρύσσουν την ανάγκη να απεξαρτηθούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι ίδιοι που πάντα αντιτίθεντο σε μια πολιτική ανεξαρτησίας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας».

Τα σχόλια για Ουκρανία και Γάζα

Αναφερόμενη στον πόλεμο στην Ουκρανία, η Μελόνι χαιρέτισε τις πρόσφατες «ανοίγματα για μια διαπραγματευτική πορεία» μετά από χρόνια κατά τα οποία η Ρωσία απαιτούσε την παράδοση του Κιέβου, αποδίδοντας την εξέλιξη αυτή στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, «την ηρωική αντίσταση του ουκρανικού λαού» και την ενιαία στήριξη της Ευρώπης.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη σύγκρουση στη Λωρίδα της Γάζας, καταδικάζοντας τόσο τη Χαμάς όσο και το Ισραήλ. Είπε ότι η Ρώμη στήριξε το Ισραήλ αμέσως μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, αλλά άσκησε κριτική για την έκταση της στρατιωτικής του απάντησης.

«Δεν μπορούμε να μείνουμε σιωπηλοί μπροστά σε ένα κράτος που έχει ξεπεράσει την αρχή της αναλογικότητας, εμπλέκοντας ακόμη και χριστιανικές κοινότητες της περιοχής και θέτοντας σε κίνδυνο την ιστορική προοπτική δύο λαών, δύο κρατών», είπε η Μελόνι.

Καταδίκασε επίσης τη δολοφονία δημοσιογράφων στη Γάζα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, χαρακτηρίζοντάς την «απαράδεκτη επίθεση στην ελευθερία του Τύπου».

Με πληροφορίες από POLITICO

