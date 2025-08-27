Ουκρανία: «Παραδοχή ενοχής» η απόφαση της Μόσχας να αποχωρήσει από την Σύμβαση Πρόληψης των Βασανιστηρίων

Σιωπηρή παραδοχή ενοχής αποκάλεσε το Κίεβο την απόφαση της Μόσχας να αποχωρήσει από τη Σύμβαση Πρόληψης των βασανιστηρίων του Συμβουλίου την Ευρώπης. Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν εξαπολύσεις δρυμείς κατηγορίες στη Ρωσία για εγκλήματα πολέμου και βασανιστήρια αμάχων και αιχμαλώτων πολέμου από την έναρξη της διένεξης, με τη Μόσχα να αρνείται αυτούς τους ισχυρισμούς.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ρωσικής κυβέρνησης, η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι σχεδιάζει να αποχωρήσει από τη Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, την οποία η Μόσχα υπέγραψε το 1996.

«Το βήμα αυτό είναι ουσιαστικά μια παραδοχή της ενοχής – για τα συστηματικά βασανιστήρια και μια προσπάθεια να αποφύγει τις ευθύνες για τις κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας σε ανακοίνωση του.

The Ministry of Foreign Affairs of Ukraine draws the attention of the international community to the decision of the Government of the Russian Federation to initiate the denunciation of the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or… pic.twitter.com/KilfZjkqyO — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) August 27, 2025

Η ρωσική κυβέρνηση δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα.

Η απόφαση της Μόσχας θα πρέπει να εγκριθεί από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και να ψηφισθεί από το κοινοβούλιο πριν τεθεί σε ισχύ, αναφέρει ο ιστότοπος της κυβέρνησης.

Κατηγορίες στη Μόσχα για βασανιστήρια Ουκρανών

Τον Μάρτιο, μια Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών είχε ανακοινώσει ότι η «εκτεταμένη και συστηματική» χρήση βίαιων εξαφανίσεων και βασανιστηρίων Ουκρανών εκ μέρους της Ρωσίας κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία ισοδυναμεί με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Η Ολλανδία και 40 άλλα κράτη μέλη του ΟΑΣΕ (Οργανισμός για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη) έχουν επίσης ζητήσει να διεξαχθεί ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με τους ισχυρισμούς για βασανιστήρια και κακομεταχείριση Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου από ρωσικές δυνάμεις.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ