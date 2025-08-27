Logo Image

Η στιγμή που F-35 συντρίβεται στην Αλάσκα – Bίντεο

Επί 50 λεπτά γινόταν προσπάθεια να αποφευχθεί το ατύχημα που κατέστρεψε το αξίας 200.000 εκατ. δολαρίων μαχητικό αεροσκάφος

Επί 50 λεπτά ο πιλότος προσπαθούσε  να διορθώσει το πρόβλημα μέσω τηλεδιάσκεψης με μηχανικούς της Lockheed Martin. Όταν κατάλαβε πως δεν γίνεται τίποτα εκτινάχθηκε από τη θέση του προτού το F 35 συντριβεί, στην Αλάσκα.

To ατύχημα έγινε στις 28 Ιανουαρίου, σύμφωνα με μια έκθεση του ατυχήματος που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα.
Ο πιλότος  υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα, αλλά το μαχητικό αεροσκάφος αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων καταστράφηκε.

Μια έρευνα της Πολεμικής Αεροπορίας απέδωσε τη συντριβή στον πάγο  στα υδραυλικά συστήματα της μύτης και των κύριων συστημάτων προσγείωσης του, αξίας 200.000 εκατ. δολαρίων. F-35, ο οποίος τα εμπόδισε να αναπτυχθούν σωστά.

Ο πιλότος, μεταξύ άλλων, επιχείρησε δύο προσγειώσεις «touch and go», όπου το αεροπλάνο προσγειώνεται για λίγο, για να προσπαθήσει να ισιώσει   μπλοκαρισμένο γρανάζι της μύτης του αεροσκάφους ανέφερε η έκθεση. Ωστόσο, όχι μόνο απέτυχε, αλλά πάγωσε τόσο το αριστερό όσο και το δεξί κύριο σύστημα προσγείωσης με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή επιχειρηθεί  ασφαλής προσγείωση.

Μια επιθεώρηση στα συντρίμμια του αεροσκάφους διαπίστωσε ότι περίπου το ένα τρίτο του υγρού στα υδραυλικά συστήματα τόσο στο μπροστινό όσο και στο δεξί κύριο σύστημα προσγείωσης ήταν νερό, ενώ δεν θα έπρεπε να υπάρχει.

Και σε άλλο αεροσκάφος

Η έρευνα διαπίστωσε παρόμοιο πρόβλημα και σε ένα άλλο F-35  εννέα ημέρες μετά τη συντριβή, αλλά το αεροσκάφος αυτό κατάφερε να προσγειωθεί χωρίς απρόοπτα.

Η έκθεση σημειώνει ότι η Lockheed Martin είχε εκδώσει οδηγίες σχετικά με το πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι αισθητήρες του F-35 σε ακραίο κρύο.

Η θερμοκρασία κατά τη στιγμή της συντριβής ήταν -1 βαθμός Φαρενάιτ.

