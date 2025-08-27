Ρωσία: Συρρίκνωση της ανάπτυξης στο 1,5% για το 2025

Επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης για το 2025 στο 1,5%, πολύ κάτω από την πρόβλεψη για 2,5%, προβλέπουν τα στατιστικά στοιχεία για τη ρωσική οικονομία που παρουσίασε ο υπουργός Οικονομικών Άντον Σιλουάνοφ στον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν την Τετάρτη.

Η πολεμική οικονομία της Ρωσίας αναπτύχθηκε δυναμικά με ρυθμό 4,1% το 2023 και 4,3% το 2024, πολύ ταχύτερα από τις χώρες της G7, και παρά τους πολλαπλούς γύρους δυτικών κυρώσεων που της είχαν επιβληθεί μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Ο υπουργός Οικονομίας Μαξίμ Ρεσέτνικοφ είχε προειδοποιήσει τον Ιούνιο ότι η Ρωσία βρίσκεται στα πρόθυρα ύφεσης, εκτός εάν αλλάξει η νομισματική πολιτική.

Οι στρατιωτικές δαπάνες της Ρωσίας, οι υψηλότερες από τον Ψυχρό Πόλεμο και εντεύθεν, έχουν πυροδοτήσει τον πληθωρισμό, γεγονός που ώθησε την κεντρική τράπεζα να αυξήσει το βασικό της επιτόκιο στο 21% τον Οκτώβριο του 2024, στο υψηλότερο επίπεδο από τα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν το 2003.

Η κεντρική τράπεζα μείωσε το επιτόκιο στο 20% τον Ιούνιο και στη συνέχεια στο 18% τον Ιούλιο, αλλά η οικονομία εξακολουθεί να είναι αλυσοδεμένη από το κόστος των πιστώσεων και την έλλειψη εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με τους αναλυτές.

«Εάν φέτος δούμε μάλλον δύσκολες συνθήκες για την εφαρμογή της νομισματικής και πιστωτικής πολιτικής, βλέπουμε ότι ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης θα είναι παρ’ όλα αυτά τουλάχιστον 1,5% φέτος, τουλάχιστον σύμφωνα με την εκτίμηση του Υπουργείου Οικονομίας», δήλωσε ο Σιλουάνοφ.

«Ένας ισοσκελισμένος προϋπολογισμός θα δώσει περισσότερες ευκαιρίες στην κεντρική τράπεζα να χαλαρώσει τη νομισματική και πιστωτική πολιτική, πράγμα που σημαίνει ότι οι πιστωτικοί πόροι θα είναι πιο προσβάσιμοι».

Το Reuters ανέφερε αποκλειστικά τον Ιανουάριο ότι ο Πούτιν ανησυχούσε ολοένα και περισσότερο για τις στρεβλώσεις στην οικονομία της Ρωσίας σε καιρό πολέμου, ιδίως με τη μείωση των επενδύσεων από μεγάλες εταιρείες λόγω των υψηλών επιτοκίων.

Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων θητειών του Πούτιν ως προέδρου, από το 2000 έως το 2008, το μέγεθος της ρωσικής οικονομίας εκτοξεύτηκε στα 1,7 τρισεκατομμύρια δολάρια από λιγότερο από 200 δισεκατομμύρια δολάρια το 1999. Αλλά το ονομαστικό ΑΕΠ της Ρωσίας είναι τώρα μόλις 2,2 τρισεκατομμύρια δολάρια, περίπου στο ίδιο επίπεδο που ήταν το 2013, το έτος πριν η Ρωσία προσαρτήσει την Κριμαία από την Ουκρανία.