Τουρκία: Οι πανηγυρικοί πυροβολισμοί σκότωσαν τον γαμπρό στον γάμο του

Υπέκυψε στα τραύματά του σήμερα το πρωί, ένας 23χρονος Τούρκος που σκοτώθηκε στον γάμο του, στην Κερασούντα, όταν καλεσμένος έριξε πυροβολισμούς εορτάζοντας το χαρμόσυνο γεγονός, μετέδωσε σήμερα το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Μια θεία από την πλευρά του γαμπρού, ύποπτη για τον μοιραίο πυροβολισμό, συνελήφθη, ανέφερε το Anadolu.

Τα ατυχήματα από παρόμοιους πυροβολισμούς σε γιορτές είναι συχνά στην Τουρκία, όπου, σύμφωνα με εκτιμήσεις ενός τοπικού ιδρύματος, κυκλοφορούν περίπου 40 εκατομμύρια πυροβόλα όπλα, τα περισσότερα από τα οποία είναι παράνομα.

Ένα άτομο σκοτώθηκε κατά λάθος και δύο άλλα τραυματίστηκαν την περασμένη εβδομάδα σε παρόμοιο συμβάν σε έναν γάμο στη γειτονική επαρχία Τραπεζούντα, σύμφωνα με τις αρχές.

Πηγή: ΑΜΠΕ