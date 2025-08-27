Οργίλη επίθεση Τραμπ κατά Σόρος και υιού: «Να δικαστούν με το νόμο για τη Μαφία

Επίθεση στον Τζορτζ Σόρος αλλά και τον υϊό του, εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του, ζητώντας μάλιστα να τους ασκηθούν κατηγορίες με βάση νόμο του 1970 που είχε ψηφιστεί για να αντιμετωπίσει τις δραστηριότητες της Μαφίας.

«Ο Τζορτζ Σόρος και ο υπέροχος ακροαριστερός γιος του θα πρέπει να αντιμετωπίσουν κατηγορίες λόγω της υποστήριξής τους σε βίαιες διαμαρτυρίες και πολλά άλλα παντού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δεν θα επιτρέψουμε σε αυτούς τους τρελούς να διαλύουν τις ΗΠΑ .Ο Σόρος και η ομάδα των ψυχοπαθών του έχουν προκαλέσει μεγάλη ζημιά στη χώρα μας! Αυτό περιλαμβάνει και τους τρελούς φίλους του στη Δυτική Ακτή. Να είστε προσεκτικοί, σας παρακολουθούμε!», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο νόμος περί Οργανωμένων Εγκληματικών Ομάδων και Εκβιαστών (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act ή RICO) είναι ομοσπονδιακός νόμος των Ηνωμένων Πολιτειών που θεσπίστηκε το 1970 για τον Έλεγχο του Οργανωμένου Εγκλήματος.

Αρχικός του σκοπός ήταν η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά η εφαρμογή του έχει επεκταθεί και σε άλλες μορφές παρατεταμένης εγκληματικής δραστηριότητας.

Ο νόμος έδιδε στις αρχές επιβολής του νόμου ισχυρότερα μέσα για να διώκουν ηγετικά στελέχη εγκληματικών οργανώσεων και όχι μόνο τους φυσικούς αυτουργούς.

Ο όρος «εκβιαστική/παράνομη δραστηριότητα» (racketeering activity) περιλαμβάνει ευρύ φάσμα εγκλημάτων, όπως δωροδοκία, απάτη, ξέπλυμα χρήματος, διακίνηση ναρκωτικών, παρεμπόδιση δικαιοσύνης, εκβίαση και ανθρωποκτονία.