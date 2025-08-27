Γαλλία: «Πλήρης στήριξη» του Μακρόν στον Μπαϊρού

«Είναι μια ψήφος διαύγειας και υπευθυνότητας», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν στο υπουργικό συμβούλιο, ίσως από τα τελευταία με αυτή την κυβερνητική «σύνθεση».

«Δεν χρειάζεται ούτε (να είμαστε σε) άρνηση ούτε καταστροφολογία», δήλωσε ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας στο υπουργικό συμβούλιο σήμερα το πρωί, σύμφωνα με πηγές που συμμετείχαν στη συνεδρίαση, σχετικά με την απόφαση του Φρανσουά Μπαϊρού να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης.

«Καταφέραμε να εξυγιάνουμε τα δημόσια οικονομικά μεταξύ 2017 και 2019, δημιουργώντας παράλληλα θέσεις εργασίας και μειώνοντας τους φόρους. Η πρόκληση μπορεί να αντιμετωπιστεί. Είναι μια ψηφοφορία για την κατάσταση και τις αρχές, δεν είναι μια ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό και δίνει τη δυνατότητα για διαπραγματεύσεις», σημείωσε ο Μακρόν.

Ο Μπαϊρού ανακοίνωσε πως θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου, βυθίζοντας τη Γαλλία σε περαιτέρω πολιτική κρίση καθώς πιθανότατα θα τη χάσει.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός εν όψει ενός «πολιτικά ταραχώδους φθινοπώρου», έχει προτείνει την περικοπή των δαπανών κατά 40 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ, προς απογοήτευση τόσο των αριστερών όσο και των δεξιών κομμάτων.

Ο Μπαϊρού ποντάρει στο ότι οι βουλευτές μπορούν τουλάχιστον να συμφωνήσουν πως η δεινή οικονομική κατάσταση της Γαλλίας χρειάζεται διόρθωση, αλλά οι πιθανότητες είναι εναντίον του βετεράνου κεντρώου πολιτικού. Ηγέτες τόσο της ριζοσπαστικής αριστεράς (France Insoumise) όσο και της ακροδεξιάς (Εθνικός Συναγερμός), περιλαμβανομένης της Μαρίν Λεπέν, έχουν ήδη δηλώσει ότι θα στηρίξουν την ανατροπή της κυβέρνησης.