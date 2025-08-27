CNN: Πώς ο Τραμπ έσπασε την προεδρική κατάρα

Η αδιάκοπη προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να ασκήσει αχαλίνωτη εξουσία σε πολλά μέτωπα και να εξουδετερώσει οποιονδήποτε του φέρνει αντίρρηση, κυριάρχησε τον τελευταίο μήνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να εμφανίζεται πιο «απελευθερωμένος» από ποτέ.

Όλα αυτά σε έναν μήνα που όπως σχολιάζει το CNN παραδοσιακά θεωρείται «καταραμένος» για τους προέδρους στις ΗΠΑ. Με κινήσεις που δοκιμάζουν τα όρια του Συντάγματος, ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης επιχειρεί να ανατρέψει τον κανόνα.

Ο σκληρός Αύγουστος

Ο Αύγουστος υπήρξε συχνά σκληρός μήνας για τους προέδρους των ΗΠΑ.

Το 2014, με πολέμους να μαίνονται στη Γάζα και την Ουκρανία, ο Μπαράκ Ομπάμα είδε τις διακοπές του να επισκιάζονται από κρίσεις που αμφισβήτησαν την ηγεσία του.

Για τον Τζο Μπάιντεν, πολλοί ιστορικοί τοποθετούν την αρχή της παρακμής του στις 26 Αυγούστου 2021, όταν επίθεση αυτοκτονίας στο αεροδρόμιο της Καμπούλ σκότωσε 13 Αμερικανούς στρατιώτες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιθέτως, μπήκε αποφασισμένος να «σπάσει την κατάρα». Όλο τον Αύγουστο δοκίμαζε τα όρια του νόμου και του Συντάγματος, κορυφώνοντας με απειλές να ομοσπονδοποιήσει την Εθνοφρουρά και να τη στείλει ακόμη στο Σικάγο.

«Έχω το δικαίωμα να κάνω ό,τι θέλω. Είμαι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε. Απέρριψε δε την κριτική πως λειτουργεί ως δικτάτορας, αν και έσπευσε να σχολιάσει πως πολλοί Αμερικανοί θα ήθελαν έναν.

Η κόντρα με τη Fed και η απόπειρα απόλυσης

Το ίδιο μοτίβο εμφανίστηκε και στο οικονομικό μέτωπο: Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι απομάκρυνε τη Λίζα Κουκ, μέλος του Δ.Σ. της Fed, λόγω υποτιθέμενων παρατυπιών σε στεγαστικά δάνεια. Εκείνη αρνείται τις κατηγορίες και ετοιμάζεται για δικαστική μάχη.

Αν και δεν είναι βέβαιο ότι ο πρόεδρος έχει την εξουσία να απολύσει μέλος της Fed, ο Τραμπ επιδιώκει έτσι να αποκτήσει τον έλεγχο του Συμβουλίου και να πιέσει για βαθιές μειώσεις επιτοκίων. Και κυρίως για να στείλει το μήνυμα πως τα πράγματα γίνονται όπως τα θέλει ο ίδιος.

«Σύντομα θα έχουμε νέα πλειοψηφία», είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θέλει να κατευθύνει ο ίδιος την κεντρική τράπεζα.

Η στρατηγική των καθυστερήσεων και οι εχθροί

Ο Τραμπ χρησιμοποιεί τον χρόνο και τις δικαστικές διαδικασίες ως όπλο. Στο παρελθόν, ενώ οι αντίπαλοί του τον κυνηγούσαν νομικά, εκείνος κέρδιζε πολιτικό έδαφος.

Σήμερα, πολιτικοί εχθροί του, όπως ο γερουσιαστής Άνταμ Σιφ, η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς και πρόσφατα ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Τζον Μπόλτον, βρέθηκαν στο στόχαστρο ερευνών, με τους επικριτές τους να υπογραμμίζουν ότι έχει θέσει σε κίνηση έναν μηχανισμό εκδίκησης.

Ποιος θα τον σταματήσει;

Θεσμικά «φρένα» υπάρχουν, αλλά σπάνια λειτουργούν. Το Ανώτατο Δικαστήριο, με συντηρητική πλειοψηφία, έχει αναγνωρίσει ευρεία προεδρική ασυλία. Το Κογκρέσο, με Ρεπουμπλικανική κυριαρχία, δείχνει απρόθυμο να ασκήσει έλεγχο. Οι απόπειρες καθαίρεσης απέτυχαν στο παρελθόν.

Μέσα στο υπουργικό του συμβούλιο, οι στενοί συνεργάτες του δεν τον περιορίζουν. Αντιθέτως, τον επαινούν δημοσίως. Έτσι, η αίσθηση του ίδιου για παντοδυναμία και ατιμωρησία γιγαντώνεται.

«Οποιοσδήποτε τον αμφισβητεί, θεωρείται εχθρός που πρέπει να συντριβεί», σχολίασε στο CNN ο πρώην νομικός του Λευκού Οίκου Τάι Κομπ, προειδοποιώντας ότι αυτή η αντίληψη απειλεί το ίδιο το κράτος δικαίου.