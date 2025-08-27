Ρωσία: Το Κρεμλίνο αποκλείει την παρουσία στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία

Την πάγια θέση της Ρωσίας, ότι δεν πρέπει να αναπτυχθούν στρατεύματα από χώρες του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, επανέλαβε το Κρεμλίνο, με φόντο τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι προσπάθειες των ΗΠΑ για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία είναι πολύ σημαντικές και μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση της μακροχρόνιας σύγκρουσης.

«Όχι» Μόσχας στις ευρωπαϊκές προτάσεις για εγγυήσεις ασφαλείας

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η είναι αρνητική η άποψη της Μόσχας επί των ευρωπαϊκών προτάσεων για εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία.

Σχετικά με τη διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών σε ανώτατο επίπεδο με την Ουκρανία, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι τέτοιες συναντήσεις πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένες για να είναι αποτελεσματικές.

FT – Εγγυήσεις ασφαλείας: No fly zone με αμερικανικό «μάτι» πάνω από την Ουκρανία

Έτοιμες να παράσχουν στήριξη αντικατασκοπείας συλλογής πληροφοριών και εποπτείας στο πεδίο της μάχης εντασσόμενες έτσι στο όποιο μεταπολεμικό σχέδιο ασφαλείας για την Ουκρανία, αλλά και να συμμετάσχουν σε μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία αντιαεροπορικής άμυνας για τη χώρα, φέρονται οι ΗΠΑ σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλούνται οι FT.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε Ευρωπαίους ηγέτες την περασμένη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν στον «συντονισμό» των εγγυήσεων ασφαλείας για τη μεταπολεμική Ουκρανία.

Reuters: Ενεργειακά deals στο τραπέζι

Αξιωματούχοι των κυβερνήσεων των ΗΠΑ και της Ρωσίας συζήτησαν αρκετές ενεργειακές συμφωνίες στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων αυτόν τον μήνα, οι οποίες στόχευαν στην επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, σύμφωνα με πέντε πηγές με γνώση των συνομιλιών.

Οι συμφωνίες αυτές προτάθηκαν ως κίνητρα για να ενθαρρυνθεί το Κρεμλίνο να συμφωνήσει σε ειρηνευτική λύση στην Ουκρανία και για να χαλαρώσει η Ουάσινγκτον τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, ανέφεραν οι πηγές που επικαλείται το Reuters.