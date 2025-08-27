Η Δανία κατηγορεί τους Αμερικανούς για «μυστικές επιχειρήσεις» στη Γροιλανδία

Η κυβέρνηση της Δανίας κάλεσε εκτάκτως τον ανώτερο Αμερικανό διπλωμάτη στη χώρα, μετά τις αποκαλύψεις που θέλουν πολίτες των ΗΠΑ με φερόμενες διασυνδέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιούν μυστικές επιχειρήσεις επιρροής στη Γροιλανδία.

Η εξέλιξη έρχεται να επιβεβαιώσει σχετικές πληροφορίες που είχαν διαρρεύσει από χθες το βράδυ. Ο υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λέκε Ράσμουσεν σε νέες δηλώσεις του σήμερα, Τετάρτη, υπογράμμισε ότι «υπάρχουν ξένοι παράγοντες που επιχειρούν να επηρεάσουν το μέλλον της Γροιλανδίας» και ότι τέτοιες κινήσεις είναι «απαράδεκτες».

Κάλεσε δε στο υπουργείο τον Μαρκ Στρο, επιτετραμμένο της αμερικανικής πρεσβείας στην Κοπεγχάγη και υψηλότερο εν ενεργεία διπλωμάτη των ΗΠΑ στη χώρα.

Το παρασκήνιο με τις φιλοδοξίες Τραμπ

Η υπόθεση έρχεται να αναζωπυρώσει την ένταση που είχε προκαλέσει στο παρελθόν ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν είχε επανειλημμένα δηλώσει ότι η Ουάσιγκτον ενδιαφέρεται να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας – μιας αυτόνομης περιοχής του βασιλείου της Δανίας – ακόμη και χωρίς να αποκλείσει τη χρήση βίας.

Ήδη από τον Μάιο, η Κοπεγχάγη είχε καλέσει τον Αμερικανό διπλωμάτη με αφορμή δημοσίευμα της Wall Street Journal που αποκάλυπτε διαβαθμισμένο μήνυμα προς τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, με το οποίο ζητούνταν να εντοπιστούν πρόσωπα στη Δανία και τη Γροιλανδία που υποστήριζαν τα σχέδια Τραμπ.

Οι νέες αποκαλύψεις

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα DR, οι δανικές αρχές έχουν στοιχεία για τουλάχιστον τρεις Αμερικανούς πολίτες με δεσμούς με την κυβέρνηση Τραμπ που συγκέντρωναν πληροφορίες στη Γροιλανδία και οργάνωναν επιχειρήσεις επιρροής.

Ο Ράσμουσεν σχολίασε ότι δεν εκπλήσσεται από τις αποκαλύψεις, αλλά τόνισε: «Είναι σημαντικό να αποκτήσουμε σαφή εικόνα για το τι αντιμετωπίζουμε, ώστε οι πολίτες μας σε Δανία και Γροιλανδία να γνωρίζουν τους κινδύνους».

Η δανική υπηρεσία πληροφοριών (PET) ανέφερε ότι η Γροιλανδία αποτελεί «στόχο εκστρατειών επιρροής διαφόρων μορφών», με σκοπό τη διάσπαση της σχέσης Δανίας–Γροιλανδίας.

Διχασμένες αντιδράσεις

Ανώτεροι Δανοί αξιωματούχοι επιχείρησαν να υποβαθμίσουν το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι οι τρεις Αμερικανοί έδρασαν «ερασιτεχνικά» και χωρίς σύνδεση με τις αμερικανικές υπηρεσίες. Ωστόσο, πολιτικοί εξέφρασαν έντονη ανησυχία.

«Αυτό σημαίνει ότι ολόκληρη η ιστορία με τη Γροιλανδία δεν έχει τελειώσει», δήλωσε ο πρώην ΥΠΕΞ Μάρτιν Λίντεγκορντ, σημειώνοντας ότι «δημιουργεί σοβαρή πίεση στη σχέση μας με τις ΗΠΑ».

Η Γροιλανδή βουλευτής Άγια Κέμνιτς ήταν ακόμη πιο καυστική: «Είναι πέρα από κάθε αστείο να προσπαθούν να διεισδύσουν με αυτόν τον τρόπο στην κοινωνία μας. Η Γροιλανδία είναι αυτή που θα αποφασίσει για το μέλλον της».

Οικονομικές τριβές και πολιτικές σκιές

Οι καταγγελίες συμπίπτουν με νέα ένταση στις διμερείς σχέσεις, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ έδωσε πρόσφατα εντολή διακοπής εργασιών σε υπεράκτιο αιολικό πάρκο σχεδόν ολοκληρωμένο, στο οποίο συμμετείχε η Ørsted.

Η κίνηση αυτή ήρθε την ίδια μέρα που η Δανία υπέγραφε στρατηγική συνεργασία με την Καλιφόρνια του Γκάβιν Νιούσομ, ένθερμου αντιπάλου του Τραμπ – αν και η Κοπεγχάγη αρνείται ότι τα δύο γεγονότα συνδέονται.

Η αμερικανική πρεσβεία δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει. Οι ΗΠΑ παραμένουν χωρίς πρέσβη στην Κοπεγχάγη, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ είχε ορίσει τον Κεν Χάουερυ, στενό συνεργάτη του Έλον Μασκ, ήδη από τον Δεκέμβριο.