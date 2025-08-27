Επέστρεψαν στο Ιράν επιθεωρητές του ΙΑΕΑ

Επιθεωρητές της Διεθνούς Οργάνωσης Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) «επέστρεψαν στο Ιράν», ανακοίνωσε ο επικεφαλής της, Ραφαέλ Γκρόσι, για την πρώτη ομάδα που επέστρεψε μετά την αναστολή της συνεργασίας του Τεχεράν με τον οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών στις αρχές Ιουλίου, ως αποτέλεσμα του πολέμου που ξεκίνησε το Ισραήλ.

«Τώρα, η πρώτη ομάδα επιθεωρητών της ΔΟΑΕ επέστρεψε στο Ιράν και είμαστε έτοιμοι να ξαναρχίσουμε» τις επιθεωρήσεις, δήλωσε ο Ραφαέλ Γκρόσι σε συνέντευξη στο Fox News που μεταδόθηκε την Τρίτη.

Το Ιράν, το οποίο θεωρεί ότι η ΔΟΑΕ φέρει μέρος της ευθύνης για την έναρξη των ισραηλινών και στη συνέχεια των αμερικανικών επιθέσεων τον Ιούνιο κατά των πυρηνικών του εγκαταστάσεων, είχε αναστείλει επίσημα στις αρχές Ιουλίου κάθε συνεργασία με τη ΔΟΑΕ, μετά από ψήφιση νόμου στο Κοινοβούλιο.

Μια ομάδα επιθεωρητών της εν λόγω υπηρεσίας, υπεύθυνης για την πυρηνική ασφάλεια, είχε τότε εγκαταλείψει το Ιράν για να επιστρέψει στη Βιέννη, όπου βρίσκεται η έδρα της.

«Το Ιράν είναι μέλος της Συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, επομένως πρέπει να υποβάλλεται σε επιθεωρήσεις», τόνισε ο Γκρόσι, υπενθυμίζοντας ότι «πολλές (πυρηνικές) εγκαταστάσεις» βρίσκονται στη χώρα.

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια στιγμή που οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαίων και Ιρανών έχουν ξαναρχίσει στη Γενεύη. Την Τρίτη, η Τεχεράνη δήλωσε ότι «διαπραγματεύεται με όλες τις δυνάμεις της» για να εμποδίσει τους Ευρωπαίους να ενεργοποιήσουν τον μηχανισμό επαναφοράς των κυρώσεων που προβλέπεται από τη διεθνή συμφωνία του 2015 για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Με πληροφορίες από Le Figaro