Γάζα: «Ευρεία σύσκεψη» υπό τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο για την «επόμενη μέρα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα προεδρεύσει σε «ευρεία σύσκεψη» που προγραμματίζεται να διεξαχθεί αργότερα σήμερα για την επόμενη μέρα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, όπως γνωστοποίησε ο ειδικός απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ.

«Έχουμε μεγάλη συγκέντρωση στον Λευκό Οίκο (…) υπό τη διεύθυνση του προέδρου», όπου θα συζητηθεί «πολύ πλήρες σχέδιο το οποίο καταρτίζουμε για την επόμενη μέρα» στον παλαιστινιακό θύλακο, ο οποίος έχει υποστεί πελώρια καταστροφή έπειτα από σχεδόν δυο χρόνια πολέμου, δήλωσε ο κ. Γουίτκοφ στο Fox News, το τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η δεξιά στις ΗΠΑ, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Συναντώνται εντός της ημέρας στην Ουάσιγκτον οι υπουργοί Εξωτερικών των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Στο μεταξύ, όπως έκαναν γνωστό οι υπηρεσίες του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ χθες το βράδυ, οι υπουργοί Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και του Ισραήλ Γεδεών Σάαρ προγραμματίζουν συνομιλίες στην Ουάσιγκτον αργότερα εντός της ημέρας.