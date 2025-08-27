Ουκρανία: Οι Ρώσοι μπήκαν για πρώτη φορά στο Ντνιπροπετρόφσκ – Ποια η σημασία της πόλης

Οι ουκρανικές δυνάμεις αναγνώρισαν ότι ο ρωσικός στρατός έχει διαβεί στη βιομηχανική περιφέρεια της Ντνιπροπετρόφσκ και επιχειρεί να εδραιώσει προγεφύρωμα.

«Είναι η πρώτη επίθεση τέτοιας κλίμακας στην περιοχή», δήλωσε στο BBC ο Βίκτορ Τρέχουμποφ από την επιχειρησιακή ομάδα «Δνίπρο», διευκρινίζοντας ότι η προέλαση έχει σταματήσει.

BREAKING: For the first time, Ukraine acknowledges that the Russian Army has entered the Dnipropetrovsk region. They have entered two villages in the eastern-most part of the region. Battles are now raging in the two villages. pic.twitter.com/Bm8SzMLi48 — Visegrád 24 (@visegrad24) August 26, 2025

Τι γνωρίζουμε έως τώρα

Η Μόσχα ισχυρίζεται όλο το καλοκαίρι ότι επιχειρεί στην περιοχή, επιχειρώντας να πιέσει βαθύτερα από το Ντονέτσκ.

Το ουκρανικό έργο χαρτογράφησης DeepState εκτίμησε ότι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τα χωριά Ζαπορίσκε και Νοβοχριχόριβκα· το ουκρανικό γενικό επιτελείο απάντησε πως ελέγχει το Ζαπορίσκε και ότι «μαίνονται μάχες» γύρω από τη Νοβοχριχόριβκα.

Γιατί έχει σημασία το Ντνιπροπετρόφσκ

Με πάνω από 3 εκατ. κατοίκους πριν τον πόλεμο και ισχυρή βιομηχανική βάση (δεύτερη μετά το Ντονμπάς), η περιφέρεια αποτελεί κομβικό κρίκο της ουκρανικής άμυνας και της πολεμικής οικονομίας.

Αν και η Ρωσία δεν την έχει επισήμως προσαρτήσει, πλήττει συστηματικά τις μεγάλες πόλεις της, όπως το Ντνίπρο.

Η αμερικανική προσπάθεια μεσολάβησης δείχνει να χάνει δυναμική, παρά τις επαφές Τραμπ–Πούτιν και τις συναντήσεις με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η ΕΕ προειδοποιεί ότι ανταλλαγή εδάφους για ειρήνη θα ήταν «παγίδα», ενώ στο τραπέζι βρίσκονται μελλοντικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

naftemporiki.gr με πληροφορίες από BBC