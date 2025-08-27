Άσκησαν κριτική στον Τραμπ και μπήκαν σε διαθεσιμότητα

Εργαζόμενοι της ομοσπονδιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (FEMA) τέθηκαν χθες, Τρίτη, σε διοικητική αργία μετ’ αποδοχών, καθώς είχαν συνυπογράψει ανοικτή επιστολή διαμαρτυρίας για επιλογές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την ηγεσία της υπηρεσίας.

Η είδηση μεταδόθηκε από την Washington Post, η οποία επικαλείται έγγραφα που περιήλθαν σε γνώση της.

Η ανοικτή επιστολή

Δεκάδες νυν και πρώην στελέχη της FEMA είχαν αποστείλει επιστολή στο Κογκρέσο, προειδοποιώντας ότι η απειρία της νέας ηγεσίας που διορίστηκε από τον κ. Τραμπ ενέχει σοβαρούς κινδύνους.

Όπως σημείωναν, λανθασμένοι χειρισμοί μπορεί να οδηγήσουν σε καταστροφές συγκρίσιμες με εκείνη που προκάλεσε ο τυφώνας Κατρίνα στη Νέα Ορλεάνη πριν από είκοσι χρόνια.

Εσωτερικές αντιδράσεις

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ως το βράδυ της Τρίτης η διεύθυνση της FEMA είχε αποστείλει ενημερωτικά σημειώματα σε πολλά μέλη του προσωπικού, ενημερώνοντάς τα για την απόφαση της άμεσης διαθεσιμότητάς τους.