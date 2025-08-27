Η Χαμάς απορρίπτει ως «αβάσιμα» τα επιχειρήματα του IDF για την επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ

Η Χαμάς απέρριψε τις ανακοινώσεις του ισραηλινού στρατού για την πολύνεκρη επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ της Γάζας τη Δευτέρα κατά την οποία σκοτώθηκαν πέντε δημοσιογράφοι μεταξύ άλλων, χαρακτηρίζοντάς τες «αβάσιμες».

Αντιδρώντας στην προκαταρκτική έρευνα του ισραηλινού στρατού που εξηγεί ότι είχε βάλει στο στόχαστρο μια κάμερα που είχε τοποθετήσει η Χαμάς στη ζώνη του νοσοκομείου Νάσερ και τη χρησιμοποιούσε «για να παρακολουθεί τις ενέργειες των (ισραηλινών) δυνάμεων», το ισλαμιστικό κίνημα δήλωσε ότι πρόκειται για «αβάσιμο ισχυρισμό, που στερείται αποδεικτικών στοιχείων και αποσκοπεί μόνο στην αποφυγή της νομικής και ηθικής ευθύνης για μια σφαγή».