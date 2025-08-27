Ταυρομάχος, σκοτώνεται από ταύρο μπροστά σε τρομοκρατημένο πλήθος (σκληρό βίντεο)

Σε τραγωδία εξελίχθηκε ταυρομαχία στη Λισαβόνα, πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, όταν ένας 22χρονος ταυρομάχος επιχείρησε να προκαλέσει έναν μεγαλόσωμο ταύρο βάρους περίπου 500 κιλών.

Ο ταύρος όμως όρμησε με μεγάλη ταχύτητα προς τον 22χρονο Μανουέλ Μαρία Τριντάντε, ο οποίος προσπάθησε να πιαστεί από τα κέρατα του ζώου για να τον ελέγξει.

Δεν τα κατάφερε και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο ταύρος σήκωσε στον αέρα τον ταυρομάχο και τον έριξε με ορμή στο έδαφος. Οι θεατές, σε μια αρένα χωρητικότητας 6.848 θέσεων, φώναζαν έντρομοι, ενώ ο Τριντάντε έμεινε αναίσθητος στο έδαφος. Τον ταύρο συγκράτησαν τελικά άλλοι ταυρομάχοι που τράβηξαν την ουρά του και ύψωσαν πολύχρωμες κάπες μπροστά του.

Οι διασώστες έσπευσαν άμεσα να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στον νεαρό στο χώρο της αρένας. Ο 22χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου και μπήκε σε τεχνητό κώμα, αλλά κατέληξε εντός 24 ωρών, λόγω ανεπανόρθωτης εγκεφαλικής βλάβης. Ένας, 73χρονος θεατής που παρακολουθούσε κατέρρευσε και πέθανε επίσης, πιθανόν από την ένταση και το σοκ της στιγμής.

Ο Τριντάντε ήταν ήδη αναγνωρισμένος forcado. Πρόκειται για ειδικού τύπου ταυρομάχους που προκαλούν σκόπιμα τον ταύρο να ορμήσει.