Βενεζουέλα: Με πολεμικά πλοία και drones, απαντά στη ανάπτυξη αμερικανικών πλοίων στην Καραϊβική

Φωτ. Facebook/ U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Nolan Pennington

Θα περιπολούν τα χωρικά της ύδατα

Πολεμικά πλοία και μη επανδρωμένα αεροσκάφη βγάζει στα χωρικά της ύδατα για περιπολίες η Βενεζουέλα,  απαντώντας στην αποστολή από τις Ηνωμένες Πολιτείες αρκετών πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική στο πλαίσιο της καταπολέμησης της διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών.

Ο υπουργός των Ενόπλων Δυνάμεων Βλαντίμιρ Παντρίνο δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι θα στείλει «ναυτικές περιπολίες στον Κόλπο της Βενεζουέλας και πλοία μεγαλύτερης χωρητικότητας βορειότερα στα χωρικά μας ύδατα», και ανακοίνωσε επίσης τη «σημαντική ανάπτυξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών με διάφορες αποστολές».

Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα την ανάπτυξη τριών αντιτορπιλικών εφοδιασμένων με κατευθυνόμενους πυραύλους και σήμερα την ανάπτυξη ενός πυραυλοφόρου καταδρομικού και ενός πυρηνοκίνητου επιθετικού υποβρυχίου.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, το Πεντάγωνο προτίθεται επίσης να στείλει 4.000 πεζοναύτες στην Καραϊβική, κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας.

Πηγή: ΑΜΠΕ

