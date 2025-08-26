Η Southwest θα απαιτήσει από τους υπέρβαρους ταξιδιώτες να πληρώσουν μια επιπλέον θέση

Η χαμηλού κόστους αμερικανική αεροπορική εταιρεία Southwest Airlines θα απαιτεί από τις αρχές του επόμενου έτους από τους ταξιδιώτες που δεν χωράνε στα μπράτσα της θέσης τους να πληρώνουν εκ των προτέρων για ένα επιπλέον κάθισμα, στο πλαίσιο μιας σειράς πρόσφατων αλλαγών που πραγματοποιεί.

Ο νέος κανόνας τίθεται σε ισχύ στις 27 Ιανουαρίου, την ίδια ημέρα που η Southwest αρχίζει να αναθέτει θέσεις, μια σαρωτική αλλαγή από την προηγούμενη πολιτική της που επέτρεπε στους επιβάτες να επιλέγουν οι ίδιοι τις θέσεις τους κατά την επιβίβαση.

Επί του παρόντος, οι επιβάτες με αυξημένο μέγεθος μπορούν είτε να πληρώσουν για μια επιπλέον θέση εκ των προτέρων με τη δυνατότητα να πάρουν τα χρήματα αυτά πίσω αργότερα, είτε να ζητήσουν μια δωρεάν επιπλέον θέση στο αεροδρόμιο. Σύμφωνα με τη νέα πολιτική του αερομεταφορέα, η επιστροφή χρημάτων εξακολουθεί να είναι δυνατή, αλλά δεν είναι πλέον εγγυημένη.

Σε ανακοίνωσή της η Southwest δήλωσε ότι επικαιροποιεί ορισμένες από τις πολιτικές της καθώς προετοιμάζεται για την εκχώρηση θέσεων το επόμενο έτος. «Για να εξασφαλίσουμε χώρο, ανακοινώνουμε στους πελάτες που έχουν χρησιμοποιήσει προηγουμένως την πολιτική της επιπλέον θέσης ότι θα πρέπει να την αγοράσουν κατά την κράτηση», ανέφερε η δήλωση.