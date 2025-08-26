Τομ Μπάρακ (πρέσβης ΗΠΑ στην Τουρκία): Αντιδράσεις για το «μη συμπεριφέρεστε σαν ζώα»

Δημοσιογράφοι στον Λίβανο απαίτησαν δημόσια συγγνώμη από έναν ανώτατο Αμερικανό απεσταλμένο, αφού τους είπε να «συμπεριφέρονται πολιτισμένα» και όχι «σαν ζώα»

Καθώς οι ρεπόρτερ φώναζαν ερωτήσεις μετά τη συνάντηση της αμερικανικής αντιπροσωπείας με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, την Τρίτη, ο Τομ Μπάρακ, πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία, ανέβηκε στο βήμα της κατάμεστης αίθουσας και είπε:

«Θα έχουμε ένα διαφορετικό πλαίσιο κανόνων… παρακαλώ ησυχία για λίγο. Τη στιγμή που αυτό αρχίσει να γίνεται χαοτικό, ζωώδες, θα φύγουμε», είπε.

Tom Barrack acting as the plantation-overseer, lecturing Lebanese journalists to “act civilized” in Beirut is pure colonial reflex, the visiting American setting “rules” for how locals speak in their own country, framing it as “the problem with the region.” The irony is U.S.… pic.twitter.com/LU9XWxTYZw — Thomas Keith (@iwasnevrhere_) August 26, 2025

«Συμπεριφερθείτε πολιτισμένα, ευγενικά, με ανοχή, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα που συμβαίνει στην περιοχή», πρόσθεσε ο Μπάρακ, ο οποίος ηγείται πρόσφατα συνομιλιών με Λιβανέζους αξιωματούχους.

Η αντίδραση της Λιβανέζικης προεδρίας

Η προεδρία του Λιβάνου, με δήλωσή της στην πλατφόρμα Χ, εξέφρασε τη λύπη της για «παρατηρήσεις που έγιναν ακούσια από το βήμα της, από έναν από τους φιλοξενούμενους της», επιβεβαιώνοντας την εκτίμησή της προς τους δημοσιογράφους και τα ΜΜΕ.

Ο υπουργός Πληροφοριών, Παούλ Μόρκος, σε δήλωσή του επίσης εξέφρασε τη λύπη του για τις δηλώσεις «μέλους της ξένης αντιπροσωπείας προς τους εκπροσώπους των ΜΜΕ στο προεδρικό μέγαρο».

Σωματεία απαιτούν ο Μπάρακ να απολογηθεί

Το σωματείο φωτορεπόρτερ χαρακτήρισε τα σχόλια του Μπάρακ «άμεση προσβολή» και «σοβαρό και απολύτως απαράδεκτο προηγούμενο».

Σε ανακοίνωσή του απαίτησε «άμεση και δημόσια συγγνώμη», απορρίπτοντας κάθε προσπάθεια «υποβάθμισης της σοβαρότητας όσων συνέβησαν ή να περάσουν χωρίς λογοδοσία».

Το σωματείο συντακτών Τύπου ζήτησε επίσης «δημόσια συγγνώμη» και πρότεινε μποϊκοτάζ στις μελλοντικές επισκέψεις και συναντήσεις του απεσταλμένου.

Η ένωση δημοσιογράφων του Λιβάνου ανέφερε ότι οι δηλώσεις του Μπάρακ ήταν «αντανάκλαση μιας μη αποδεκτής αλαζονείας στον τρόπο που αντιμετωπίζει τα μέσα ενημέρωσης» και επίσης ζήτησε επίσημη συγγνώμη.

Ο Ιμπραήμ Μουσαουί, βουλευτής της Χεζμπολάχ και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής ΜΜΕ, χαρακτήρισε τα σχόλια «κατάφωρη προσβολή» και κάλεσε την κυβέρνηση να «καλέσει την Αμερικανίδα πρέσβη και να την επιπλήξει».

