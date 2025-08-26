Αποχωρεί η Ρωσία από τη Σύμβαση για Πρόληψη των Βασανιστηρίων

Η Ρωσία σχεδιάζει να αποχωρήσει επισήμως από τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων, σύμφωνα με διάταγμα που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

Το διάταγμα, το οποίο υπογράφει ο Ρώσος πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν και φέρει ημερομηνία 23 Αυγούστου, προτείνει στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να υποβάλει την αποχώρηση από τη σύμβαση στην Κρατική Δούμα, τη ρωσική κάτω βουλή του κοινοβουλίου. Δεν έχει οριστεί ακόμη επίσημη ημερομηνία εξόδου.

Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία

Η αποχώρηση της Ρωσίας έχει κυρίως συμβολικό χαρακτήρα, δεδομένης της εύθραυστης κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα — μια κατάσταση που επιδεινώθηκε μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022. Το Κρεμλίνο έχει χρησιμοποιήσει τα βασανιστήρια ως μέσο επιβολής ελέγχου και καταστολής της εσωτερικής διαφωνίας.

Η Ρωσία είχε εκδιωχθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης — τον κορυφαίο θεσμό προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ήπειρο — έναν μήνα μετά την ευρείας κλίμακας επίθεσή της κατά της Ουκρανίας, πριν από περισσότερα από τρία χρόνια.

Σε πολλές περιπτώσεις, το Κρεμλίνο έχει στοχεύσει με βασανιστήρια πολιτικούς κρατούμενους, όπως τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε το 2024 σε σωφρονιστική αποικία στον Αρκτικό Κύκλο. Θύματα έχουν υπάρξει και Ουκρανοί κρατούμενοι.

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, που υιοθετήθηκε το 1987, αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις συμφωνίες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Δίνει τη δυνατότητα σε μέλη της Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων να επιθεωρούν κέντρα κράτησης σε χώρες-μέλη, εστιάζοντας στην υπερπλήρωση των φυλακών και τη βελτίωση των συνθηκών για τους κρατούμενους.

Με πληροφορίες από POLITICO